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Лосю, выбранному животным года, хорошо живется в Ида-Вирумаа

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"Лось - мощное и харизматичное животное, которое нуждается как в природоохранном внимании, так и в более сознательном отношении", - обосновало Общество териологии выбор лося животным года.
"Лось - мощное и харизматичное животное, которое нуждается как в природоохранном внимании, так и в более сознательном отношении", - обосновало Общество териологии выбор лося животным года. Фото: Tarmo Mikussaar

Общество териологии в сотрудничестве с заинтересованными группами выбрало животным 2025 года лося - самое крупное млекопитающее в Эстонии, численность которого в последние годы вызывает беспокойство.

По данным национального мониторинга, в начале 2024 года в Эстонии насчитывалось от 10000 до 11000 особей лосей. По сравнению с предыдущим годом их общая численность несколько снизилась, при этом выделяется доля детенышей, характеризующая прирост поголовья, которая оказалась самой низкой за последние 20 лет и свидетельствует о возросшем давлении хищников.

Охотники оценили поголовье лося всего в 7500 особей и еще год назад увидели повод сократить объемы охоты.

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