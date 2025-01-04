Лосю, выбранному животным года, хорошо живется в Ида-Вирумаа

По данным национального мониторинга, в начале 2024 года в Эстонии насчитывалось от 10000 до 11000 особей лосей. По сравнению с предыдущим годом их общая численность несколько снизилась, при этом выделяется доля детенышей, характеризующая прирост поголовья, которая оказалась самой низкой за последние 20 лет и свидетельствует о возросшем давлении хищников.