Сб, 4.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Малеваской основной школе каждый может предложить новое оригинальное название

Copy
Малеваская основная школа, бывшая прежде в качестве двуязычной школы также 17-й средней школой и Общей гимназией Кохтла-Ярве, с 2024 года перешла большей частью на эстоноязычное обучение.
Малеваская основная школа, бывшая прежде в качестве двуязычной школы также 17-й средней школой и Общей гимназией Кохтла-Ярве, с 2024 года перешла большей частью на эстоноязычное обучение. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Кохтла-Ярве объявил конкурс на новое название для Малеваской основной школы, о чем рассказал 

новостной портал Rus.ERR

 со ссылкой на официальный веб-сайт города Кохтла-Ярве.

Конкурс проходит в связи с объединением школ в Ахтме, каждый желающий может предложить свое название в срок до полудня 10 января.

Малеваская основная школа носит это название с сентября 2013 года, а до этого называлась Кохтла-Ярвеской общей гимназией. С сентября 2025 года с Малеваской школой будут объединены основные школы Ахтме и Таммику.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Кохтла-Ярве
Наверх