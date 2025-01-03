Малеваской основной школе каждый может предложить новое оригинальное название

Конкурс проходит в связи с объединением школ в Ахтме, каждый желающий может предложить свое название в срок до полудня 10 января.

Малеваская основная школа носит это название с сентября 2013 года, а до этого называлась Кохтла-Ярвеской общей гимназией. С сентября 2025 года с Малеваской школой будут объединены основные школы Ахтме и Таммику.