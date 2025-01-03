ФОТОГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Энели Ефимова провела в силламяэском бассейне свою первую открытую тренировку

После разминки Ефимова продемонстрировала нескольким десяткам участников тренировки упражнения по технике плавания брассом. Также участники отрабатывали прыжки со стартовой тумбочки, а в конце тренировки все желающие могли проплыть с чемпионкой дистанцию в 25 метров.

После занятия Энели Ефимова раздавала шоколад и автографы.

В интервью "Северному побережью" Энели рассказала, что, когда Силламяэский спорткомплекс "Калев" объявил об открытой тренировке под названием "Звездное плавание с мастером", она поначалу переживала, что никто не придет. "Для меня это был первый подобный опыт. Я совсем не знала, как все организовать. Но, к счастью, у меня были помощники, и все прошло очень хорошо. Я испытала много эмоций, когда увидела, что люди следуют моим инструкциям, и я смогла поделиться с ними полезными советами", - рассказала спортсменка.

Еще Энели рассказала, что до этого в последний раз была в силламяэском бассейне два месяца назад. "Когда я приезжаю домой, всегда стараюсь здесь тренироваться, потому что нельзя пропускать занятия. Мой тренер [Хенри Хейн] присылает планы, а моя мама фиксирует результаты", - сказала она.

Энели Ефимова начала заниматься плаванием в силламяэском клубе плавания "Kalev" под руководством Евгения Бугакова, Александра Чередникова и Сергея Максимова. В 12-летнем возрасте она поступила учиться в таллиннскую спортивную гимназию "Audentes" и стала тренироваться в школе плавания "Kalev" под руководством Хенри Хейна.