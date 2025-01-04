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От имени Налогово-таможенного департамента рассылаются фишинговые письма

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Так выглядит письмо, присланное мошенниками.
Так выглядит письмо, присланное мошенниками. Фото: Rahandusministeerium

Налогово-таможенный департамент (НТД) предупреждает, что от его имени, как рассказывает 

новостной портал Rus.ERR

, распространяются фишинговые письма.

НТД просит получателей писем не отвечать на письма, не сканировать QR-код, не переходить по ссылкам и не вводить свои личные данные.

"Напоминаем, что мы никогда не отправляем ссылки и QR-коды, а также не запрашиваем у клиентов банковские данные, пароли или PIN-коды, - подчеркивается на странице НТД в соцсети Facebook. - Одним из главных признаков мошеннических писем являются ошибки в тексте. Мы всегда используем в наших письмах официальное наименование: Maksu- ja Tolliamet (Налогово-таможенный департамент)".

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