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С 6 января изменится расписание пассажирских поездов

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Поезд Elron на железнодорожной станции "Нарва".
Поезд Elron на железнодорожной станции "Нарва". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Железнодорожная компания "Elron" сообщила, что ​в связи с продолжающимся ремонтом железной дороги на участке между станциями Лагеди и Раасику, с 6 января меняется расписание движения пассажирских поездов на восточном и южном направлениях.

Изменения затронут людей, путешествующих на поездах от Таллинна в направлениях Аэгвийду, Нарвы, Раквере, Тарту, Валга, Койдула - и обратно.

"Elron​" настоятельно просит пассажиров обязательно проверить расписание.

Расписание движения поездов "Elron" на восточном и южном направлениях железной дороги на период с 6 по 26 января можно посмотреть ЗДЕСЬ

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