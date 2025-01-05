Железнодорожная компания "Elron" сообщила, что в связи с продолжающимся ремонтом железной дороги на участке между станциями Лагеди и Раасику, с 6 января меняется расписание движения пассажирских поездов на восточном и южном направлениях.
С 6 января изменится расписание пассажирских поездов
Изменения затронут людей, путешествующих на поездах от Таллинна в направлениях Аэгвийду, Нарвы, Раквере, Тарту, Валга, Койдула - и обратно.
"Elron" настоятельно просит пассажиров обязательно проверить расписание.
Расписание движения поездов "Elron" на восточном и южном направлениях железной дороги на период с 6 по 26 января можно посмотреть ЗДЕСЬ.