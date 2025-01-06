Суд приговорил йыхвиску, убившую мужа, к длительному тюремному заключению

Татьяна совершила деяние, за которое ее приговорили к тюремному заключению, в августе 2023 года в Йыхви. В досудебном производстве было установлено, что ранним утром 31 августа у Татьяны произошел конфликт с мужем, в ходе которого она нанесла ему один удар ножом в левую часть груди. Муж Татьяны от полученных травм скончался на месте.

- Собранные в ходе разбирательства показания свидетельствуют о том, что у Татьяны и раньше были жестокие конфликты с мужем. Особенно в тех случаях, когда оба употребляли алкоголь, - сказала окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма, отметив, что в доме были проблемы со злоупотреблением алкоголем.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наказании в полном объеме и приговорил женщину к семи годам лишения свободы за вычетом двух дней, проведенных под стражей во время досудебного производства.

- Несмотря на то, что у Татьяны нет судимостей, ее действия по отношению к близкому родственнику и последствия были очень серьезными, поэтому прокуратура посчитала, что она должна быть наказана самым суровым наказанием, то есть реальным лишением свободы, - сказала Лийна Пикма. - После изучения собранных в ходе процесса доказательств Вируский уездный суд пришел к такому же выводу, - добавила вируской окружной прокурор.

Решение Вируского уездного суда может быть обжаловано.