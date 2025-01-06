Рок-оперу "Kohtla-Järve" покажут в январе в Йыхви

Рок-оперу "Kohtla-Järve", премьера которой состоялась в ноябре при аншлаге в Кохтла-Ярвеском центре культуры, 11 января можно будет увидеть в Йыхвиском концертном доме.

В Йыхви представление начнется в субботу, 11 января, в 18.00.

Гиперреалистичная рок-опера "Кохтла-Ярве" - это история промышленного города с уникальной судьбой и прошлым. На один вечер на сцене сошлись пять эпох и пять парановелл. Это история о городе, где есть заботы, боль, слезы, но также красота, домашний уют и духовность.

Либреттистом и режиссером оперы, поставленной под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии, является Неэме Кунингас, преподаватель постановочного искусства гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia". Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.

30 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялась премьера оригинальной рок-оперы "Kohtla-Järve". Рок-оперой, которой публика рукоплескала более пяти минут, Кохтла-Ярвеская гимназия отметила свое пятилетие. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вместе с учениками и преподавателями гимназии на сцену выйдут солисты оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Томан, Кауро Тафичук и Лоора-Элийзе Каарельсон, а также Янек Пахка, солист бывшей ида-вируской панк-группы "Alice Tisler". Музыкальным руководителем постановки является Лилиан Рейнметс. В спектакле также принимают участие маленькие певцы из кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju".

В проектной группе рок-оперы играют в том числе: на клавишных - член легендарных групп "Ruja" и "Rock Hotel" Маргус Каппель, а на бас-гитаре - директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. К сценическому воплощению рок-оперы было привлечено около ста учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии. В проектной группе рок-оперы играют в том числе: на клавишных - член легендарных групп "Ruja" и "Rock Hotel" Маргус Каппель, а на бас-гитаре - директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. К сценическому воплощению рок-оперы было привлечено около ста учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии.