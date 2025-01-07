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Реконструкцией детсада "Буратино" займется нарвская фирма

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Детсад "Буратино" ждут важные перемены.
Детсад "Буратино" ждут важные перемены. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В открытом конкурсе на реконструкцию кохтла-ярвеского детсада "Буратино" участвовало девять фирм. Победителем признана нарвская фирма "Head Tööd" с ценовым предложением 1038333,32 евро (без налога).

Реконструкция детсада "Буратино" на Ярвекюла теэ, 56а проводится с целью повышения энергоэффективности здания, функционирующего с 1963 года. Здесь будут реновированы внешние техносистемы здания, планируются также работы по утеплению фасада и крыши, а также установка солнечных панелей.

- Подготовительные работы начнутся сразу, как только будет заключен договор с фирмой-победителем, но пока ждем - в течение десяти дней после публикации решения конкурсной комиссии участники имеют право оспорить результаты, - подчеркнул вице-мэр Александр Кейвабу. - Этот срок истечет через неделю.

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