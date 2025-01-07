В открытом конкурсе на реконструкцию кохтла-ярвеского детсада "Буратино" участвовало девять фирм. Победителем признана нарвская фирма "Head Tööd" с ценовым предложением 1038333,32 евро (без налога).
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Реконструкцией детсада "Буратино" займется нарвская фирма
Реконструкция детсада "Буратино" на Ярвекюла теэ, 56а проводится с целью повышения энергоэффективности здания, функционирующего с 1963 года. Здесь будут реновированы внешние техносистемы здания, планируются также работы по утеплению фасада и крыши, а также установка солнечных панелей.