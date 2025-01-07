Реконструкцией детсада "Буратино" займется нарвская фирма

Реконструкция детсада "Буратино" на Ярвекюла теэ, 56а проводится с целью повышения энергоэффективности здания, функционирующего с 1963 года. Здесь будут реновированы внешние техносистемы здания, планируются также работы по утеплению фасада и крыши, а также установка солнечных панелей.