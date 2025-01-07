Городские власти Кохтла-Ярве объявили конкурс на новое название для Малеваской основной школы Кохтла-Ярве в связи с объединением школ в Ахтме.
Ищут название для объединенной школы
Можно подать несколько вариантов, заполнив для каждого отдельную анкету, которой участник подтверждает, что предложенное название свободно для использования, не зарегистрировано как товарный знак и не имеет других ограничений для его применения.
Конкурсная комиссия выберет до пяти лучших вариантов, которые вынесут на публичное голосование. Предложения ждут до 10 января 2025 года по ССЫЛКЕ.