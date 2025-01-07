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Ищут название для объединенной школы

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Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городские власти Кохтла-Ярве объявили конкурс на новое название для Малеваской основной школы Кохтла-Ярве в связи с объединением школ в Ахтме.

Можно подать несколько вариантов, заполнив для каждого отдельную анкету, которой участник подтверждает, что предложенное название свободно для использования, не зарегистрировано как товарный знак и не имеет других ограничений для его применения.

Конкурсная комиссия выберет до пяти лучших вариантов, которые вынесут на публичное голосование. Предложения ждут до 10 января 2025 года по ССЫЛКЕ.

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