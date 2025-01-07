ОДИН ВОПРОС Может ли работодатель постоянно следить за своими сотрудниками с помощью видеокамер?

- Работодатель обязан уважать приватность работника и контролировать выполнение трудовых обязанностей таким образом, чтобы не нарушать основные права работника. В такой ситуации важно оценить, с какой целью в рабочих помещениях устанавливаются камеры. Камеры могут быть установлены на рабочих местах для защиты людей и имущества, однако следует избегать наблюдения за сотрудниками с помощью камер в течение рабочего времени, а камеры следует направлять только на конкретные угрозы безопасности. Такие цели, как управление производительностью, обеспечение качества, реализация политики компании или сбор доказательств в случае спора, не являются достаточным основанием для использования оборудования для наблюдения на рабочем месте. Использование камер в комнате отдыха, раздевалке или туалете запрещено.