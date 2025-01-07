Новый магазин в Тойла может быть готов уже в этом году

В конце прошлого года Тойлаское волостное собрание одобрило установление права на строительство на участке за нынешним магазином "Meie" в пользу АО "RR Lektus". Это владелец сети магазинов "Meie Toidukaubad", который планирует построить новый магазин в расположенной там зеленой зоне.

"Meie Toidukaubad" в Ида-Вирумаа

Сеть магазинов "Meie Toidukaubad", работающая преимущественно в сельской местности и поселках, насчитывает 64 магазина по всей Эстонии, три из которых находятся в Ида-Вирумаа: в Ийзаку, Мяэтагузе и Тойла.

Новый продовольственный магазин в Тойла будет почти наполовину больше нынешнего.