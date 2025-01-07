Запланированный в поселке Тойла новый магазин может быть готов уже в этом году, если волость быстро проведет все необходимые бюрократические процедуры.
Для подписчиков
Новый магазин в Тойла может быть готов уже в этом году
В конце прошлого года Тойлаское волостное собрание одобрило установление права на строительство на участке за нынешним магазином "Meie" в пользу АО "RR Lektus". Это владелец сети магазинов "Meie Toidukaubad", который планирует построить новый магазин в расположенной там зеленой зоне.