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Новый магазин в Тойла может быть готов уже в этом году

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Этот магазин "Meie Toidukaubad" работает в Аэгвийду в Харьюмаа, но точно такой же новый магазин планируется построить и в Тойла.
Этот магазин "Meie Toidukaubad" работает в Аэгвийду в Харьюмаа, но точно такой же новый магазин планируется построить и в Тойла. Фото: Meie toidukaubad

Запланированный в поселке Тойла новый магазин может быть готов уже в этом году, если волость быстро проведет все необходимые бюрократические процедуры.

В конце прошлого года Тойлаское волостное собрание одобрило установление права на строительство на участке за нынешним магазином "Meie" в пользу АО "RR Lektus". Это владелец сети магазинов "Meie Toidukaubad", который планирует построить новый магазин в расположенной там зеленой зоне. 

"Meie Toidukaubad" в Ида-Вирумаа

Сеть магазинов "Meie Toidukaubad", работающая преимущественно в сельской местности и поселках, насчитывает 64 магазина по всей Эстонии, три из которых находятся в Ида-Вирумаа: в Ийзаку, Мяэтагузе и Тойла.

Новый продовольственный магазин в Тойла будет почти наполовину больше нынешнего.

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