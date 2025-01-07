Отдел тюрем закончил использование арендных площадей в Йыхви и переехал в декабре в административное здание Вируской тюрьмы. "Riigi Kinnisvara" ищет новое применение для опустевшего офисного здания на улице Яама.
Для подписчиков
Отдел тюрем переехал из центра Йыхви в Вирускую тюрьму
- Благодаря такому изменению мы сэкономим на содержании здания около 100000 евро в год. Кроме того, рабочие помещения отдела тюрем в меньшем объеме созданы также в других тюрьмах и при выполнении рабочих обязанностей сотрудники пользуются также возможностью удаленной работы, - прокомментировала специалист отдела тюрем Министерства юстиции и цифровых технологий по связям с общественностью Алина Подушкина.