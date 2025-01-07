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Отдел тюрем переехал из центра Йыхви в Вирускую тюрьму

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Флагштоки перед офисным зданием по улице Яама, 7 опустели, так как чиновники отдела тюрем работают теперь в административном здании Вируской тюрьмы.
Флагштоки перед офисным зданием по улице Яама, 7 опустели, так как чиновники отдела тюрем работают теперь в административном здании Вируской тюрьмы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Отдел тюрем закончил использование арендных площадей в Йыхви и переехал в декабре в административное здание Вируской тюрьмы. "Riigi Kinnisvara" ищет новое применение для опустевшего офисного здания на улице Яама.

- Благодаря такому изменению мы сэкономим на содержании здания около 100000 евро в год. Кроме того, рабочие помещения отдела тюрем в меньшем объеме созданы также в других тюрьмах и при выполнении рабочих обязанностей сотрудники пользуются также возможностью удаленной работы, - прокомментировала специалист отдела тюрем Министерства юстиции и цифровых технологий по связям с общественностью Алина Подушкина.

Отдел тюрем располагался на улице Яама с 2013 года, когда Министерство юстиции перевело его из Таллинна в Йыхви. Это решение исходило из тогдашней Ида-Вируской программы деятельности правительства, предусматривавшей в качестве одного из шагов по укреплению присутствия государства на месте перевод госучреждений в регион. Из Таллинна в Йыхви перевели имевшиеся в составе отдела тюрем 28 рабочих мест, а также должности вице-канцлера по вопросам тюрем и его помощника.

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