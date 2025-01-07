Отдел тюрем переехал из центра Йыхви в Вирускую тюрьму

- Благодаря такому изменению мы сэкономим на содержании здания около 100000 евро в год. Кроме того, рабочие помещения отдела тюрем в меньшем объеме созданы также в других тюрьмах и при выполнении рабочих обязанностей сотрудники пользуются также возможностью удаленной работы, - прокомментировала специалист отдела тюрем Министерства юстиции и цифровых технологий по связям с общественностью Алина Подушкина.

Отдел тюрем располагался на улице Яама с 2013 года, когда Министерство юстиции перевело его из Таллинна в Йыхви. Это решение исходило из тогдашней Ида-Вируской программы деятельности правительства, предусматривавшей в качестве одного из шагов по укреплению присутствия государства на месте перевод госучреждений в регион. Из Таллинна в Йыхви перевели имевшиеся в составе отдела тюрем 28 рабочих мест, а также должности вице-канцлера по вопросам тюрем и его помощника.