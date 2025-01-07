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В Ида-Вирумаа наконец-то разрешена охота на волков

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Охота на волков продлится до конца февраля.
Охота на волков продлится до конца февраля. Фото: Pixabay

В пятницу Департамент окружающей среды выдал Ида-Вирумаа пять разрешений на отстрел волков; по словам охотников, при благоприятной погоде велика вероятность добыть этих волков.

В ноябре прошлого года, в начале сезона охоты на волков, Департамент окружающей среды разрешил отстрелять 90 волков в Эстонии. Согласно данным, положенным в основу этого распоряжения, в Ида-Вирумаа волки не причинили никакого вреда, и на тот момент уезду не было выдано ни одного разрешения на охоту на волков.

Охота фактически нигде не могла состояться, поскольку защитник волков оспорил распоряжение ведомства, и суд сначала приостановил охоту на волка на месяц, а затем продлил запрет на охоту на все время судебного разбирательства.

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