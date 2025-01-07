В Ида-Вирумаа наконец-то разрешена охота на волков

В ноябре прошлого года, в начале сезона охоты на волков, Департамент окружающей среды разрешил отстрелять 90 волков в Эстонии. Согласно данным, положенным в основу этого распоряжения, в Ида-Вирумаа волки не причинили никакого вреда, и на тот момент уезду не было выдано ни одного разрешения на охоту на волков.