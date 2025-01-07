Старика с двигательными нарушениями осудили за избиение жены

Леонида (82) отдали под суд по обвинению в том, что в один из вечеров в апреле прошлого года он в своей квартире в ходе конфликта несколько раз ударил супругу по голове металлической тростью. Иза-за умышленных действий Леонида пострадавшая испытала физическую боль и получила гематомы под левым глазом и на голове.

Менее чем через два месяца между супругами опять произошел конфликт, в ходе которого Леонид схватил металлическую трость и несколько раз ударил ею супругу по голове, а также пальцами растягивал ей рот. В соответствии с обвинительным заключением, Леонид причинил пострадавшей физическую боль, кровотечение изо рта, две шишки в области затылка, гематому под левым глазом и царапины за левым ухом.