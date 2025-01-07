Вируский уездный суд приговорил к условному сроку пенсионера с нарушениями опорно-двигательной функции, который неоднократно ударял свою жену по голове металлической палкой.
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Старика с двигательными нарушениями осудили за избиение жены
Леонида (82) отдали под суд по обвинению в том, что в один из вечеров в апреле прошлого года он в своей квартире в ходе конфликта несколько раз ударил супругу по голове металлической тростью. Иза-за умышленных действий Леонида пострадавшая испытала физическую боль и получила гематомы под левым глазом и на голове.