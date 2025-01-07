ПЕРЕДОВИЦА Самое время определиться

А вот кто станет принимать важные решения, определят местные избиратели, среди которых, в отличие от прошлых лет, вряд ли будут проживающие в Эстонии граждане России, государства-агрессора, а выбор останется за гражданами Эстонии. Это также должно изменить содержание избирательной кампании и отодвинуть в сторону характерные для диктаторской России политические технологии завоевания голосов, которые в прошлом использовали ориентированные на эту группу избирателей муниципальные политики в городах Ида-Вирумаа. Это также приносило им успех, но гораздо меньше от этого выигрывали те самоуправления, где они таким способом оказывались избраны.

Такое изменение электората должно позволить оказывать больше влияния на те темы, которые непосредственно касаются развития местной жизни. Поэтому мы ожидаем от политических партий и избирательных союзов, желающих завоевать голоса в Ида-Вирумаа, также серьезной и содержательной конкуренции идей.

Стоило бы начать с этим уже сегодня. Менее чем за десять месяцев до выборов также должно быть известно, какие партии и избирательные союзы хотят участвовать, кто будет в их списках и каковы их основные идеи. Если это будет сделано заблаговременно, это покажет, что к выборам относятся серьезно и что есть искреннее желание заручиться поддержкой своей политики и идей.