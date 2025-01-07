Главным тренером "Narva Trans" стал связанный с Ида-Вирумаа украинец

Уроженец Винницы (Западная Украина) 45-летний Кожуховский приехал в Эстонию более десяти лет назад и поначалу тренировал молодежь в силламяэском "Калеве". Несколько месяцев он действовал также в качестве помощника тренера в команде словенской высшей лиги "Luka Koper", в которой в свое время играл Константин Васильев. Затем он вернулся в Ида-Вирумаа, где руководил молодежными командами как йыхвиского "Lokomotiv", так и кохтла-ярвеского ФК "Järve".

Короткое время он был помощником тренера в командах украинской высшей лиги - одесском "Черноморце" и львовских "Карпатах". Вернувшись в Эстонию, он поработал сначала помощником тренера и позднее главным тренером в клубе лиги мастеров "Nõmme Kalju". Последние пять лет он являлся главным тренером выступающего в лиге мастеров ФК "Kuressaare".

Наряду с Кожуховским к работе помощником тренера в "Trans" приступит украинец Илья Лысак.

"Trans" был заинтересован в найме Кожуховского еще четыре года тому назад, но тогда он отказал Нарве, поскольку был связан с "Kuressaare". Теперь, похоже, все сложилось замечательно для всех сторон, сообщил Кожуховский на домашней странице "Trans".