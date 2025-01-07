Важность дополнительного обучения в целях поддержки экономических изменений в Ида-Вирумаа

В общем из 153 миллионов евро на сегодня распределены более 40 миллионов евро между семью предприятиями. Пособие среди прочих получили крупномасштабные проекты, как, например, йыхвиский протеиновый завод "EstProtein" и завод магнитов "NPM Narva". Эти инвестиции требуют квалифицированной рабочей силы, что ставит дополнительное образование и обучение на центральное место в деле развития Ида-Вирумаа.

Главные направления дополнительного обучения

Зеленая и циклическая экономика. Курсы совершенствования сосредоточены на экономных способах производства и эффективном использовании средств. Такие предприятия, как "Aquaphor" и "Freen" уже получили для своих кадров знания, которые помогут достичь целей зеленого поворота. Обучение может охватывать, например, повторное использование отходов, технологии фильтрации воды и циклическую экономику материалов.

Производственная технология и инновации. Завод протеинов "EstProtein" в Йыхви, общая инвестиция в который составляет 28,6 миллиона евро, нуждается в специалистах, которые обладают знаниям о биотехнологии и автоматизированных производственных процессах. Посредством дополнительного обучения можно подготовить работников к выполнению таких специфических требований, которые повышают качество и эффективность производства.