Ида-Вирумаа стоит на пороге большого экономического перехода, когда финансируемые из фонда справедливого перехода проекты создадут в регионе новые возможности и рабочие места.
Важность дополнительного обучения в целях поддержки экономических изменений в Ида-Вирумаа
В общем из 153 миллионов евро на сегодня распределены более 40 миллионов евро между семью предприятиями. Пособие среди прочих получили крупномасштабные проекты, как, например, йыхвиский протеиновый завод "EstProtein" и завод магнитов "NPM Narva". Эти инвестиции требуют квалифицированной рабочей силы, что ставит дополнительное образование и обучение на центральное место в деле развития Ида-Вирумаа.
Главные направления дополнительного обучения
Зеленая и циклическая экономика. Курсы совершенствования сосредоточены на экономных способах производства и эффективном использовании средств. Такие предприятия, как "Aquaphor" и "Freen" уже получили для своих кадров знания, которые помогут достичь целей зеленого поворота. Обучение может охватывать, например, повторное использование отходов, технологии фильтрации воды и циклическую экономику материалов.
Производственная технология и инновации. Завод протеинов "EstProtein" в Йыхви, общая инвестиция в который составляет 28,6 миллиона евро, нуждается в специалистах, которые обладают знаниям о биотехнологии и автоматизированных производственных процессах. Посредством дополнительного обучения можно подготовить работников к выполнению таких специфических требований, которые повышают качество и эффективность производства.
IT и интеллектуальные системы. Такие предприятия, как завод магнитов "NPM Narva" (будет готов уже в 2025 году; общая инвестиция достигает 100 миллионов евро), нуждаются в специалистах, которые умеют применять дигитальные решения, автоматизацию и интеллектуальные производственные технологии. Дополнительное обучение Вирумааского колледжа TalTech в области IT и дигитальной технологии дает необходимые знания, чтобы подготовить работников к использованию высокотехнологичных решений.
Адаптированные учебные решения для предприятий
Вирумааский колледж TalTech тесно сотрудничает с предприятиями Ида-Вирумаа, чтобы развивать различные решения для обучения. Например, новые предприятия вроде "Birger" и "Fortaco" могут создавать в сотрудничестве с колледжем программы дополнительного обучения. Курсы сосредоточены на повышении квалификации работников в соответствии с бизнес-направлениями и технологическими потребностями предприятий.
Хорошим примером такого сотрудничества является созданная совместно Вирумааским колледжем TalTech и предприятием "Enefit Power" программа микростепени в области химической технологии. Программа создана именно для того, чтобы дать специалистам ведущего промышленного предприятия именно те знания и умения, которые отвечают требованиям нынешней рыночной ситуации. Это гарантирует, что обучение не окажется обобщенным, а сосредоточится на практических потребностях конкретных рабочих мест и областей деятельности.
Инвестиция в будущие умения
Цель фонда справедливого перехода - поддержать экономическую реорганизацию региона, создав 2000 новых рабочих мест и предложив дополнительное обучение 17000 человек. Благодаря дополнительному обучению предприятия и работники Ида-Вирумаа смогут адаптироваться к требованиям новых отраслей промышленности и технологий, обеспечивая конкурентоспособность региона на глобальном рынке.
Гибкость и практическая направленность программ дополнительного обучения Вирумааского колледжа TalTech помогут обеспечить Ида-Вирумаа продолжить развитие сильным и прогрессивно настроенным. Посредством общих усилий предприятия и учреждения образования смогут гарантировать, что регион станет экономически более жизнеспособным и окажется готовым принимать вызовы в будущем.
Очень важно, чтобы руководство предприятия поддерживало и мотивировала своих работников на участие в обучении, поскольку это поможет обеспечить как развитие работников, так и сохранение конкурентоспособности предприятия в быстро меняющихся условиях.