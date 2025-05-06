Пенсионерка из Кохтла-Ярве отдала мошенникам свои сбережения

В понедельник 5 мая 90-летней жительнице Кохтла-Ярве позвонил мошенник и сообщил, что ее дочь попала в аварию, после чего выманил у пенсионерки 12000 евро наличными.
Преступник внушил женщине, что ее дочь оплатила операцию жертвы ДТП. Он поинтересовался у пенсионерки, сколько денег у нее дома, затем женщину попросили собрать деньги и назвать свой домашний адрес.
Женщина действовала согласно инструкции, и вечером к ней домой пришел мужчина и забрал 12 000 евро наличными.
Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.