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Пенсионерка из Кохтла-Ярве отдала мошенникам свои сбережения

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В понедельник 5 мая 90-летней жительнице Кохтла-Ярве позвонил мошенник и сообщил, что ее дочь попала в аварию, после чего выманил у пенсионерки 12000 евро наличными.

Преступник внушил женщине, что ее дочь оплатила операцию жертвы ДТП. Он поинтересовался у пенсионерки, сколько денег у нее дома, затем женщину попросили собрать деньги и назвать свой домашний адрес.

Женщина действовала согласно инструкции, и вечером к ней домой пришел мужчина и забрал 12 000 евро наличными.

Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.

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