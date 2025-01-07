Вт, 7.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Из горевшей квартиры спасли человека и кота

Copy
Спасательная машина нарвской команды. Фотография иллюстративная.
Спасательная машина нарвской команды. Фотография иллюстративная. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

6 января в 17.55 в спасательную службу поступило сообщение о том, что в Нарве на улице Креэнхольми в подъезде идет дым, который проникает в квартиры, также сработал дымовой датчик.

 Прибывшие спасатели заметили черный дым и пламя из окон пятого этажа.

Спасатели в специальной одежде для работы в дыму нашли на кухне  мужчину, который был вынесен и доставлен в больницу.

Пылающий диван в спальне был потушен. В квартире работали дымовой датчик и датчик угарного газа.

После тушения пожара в шкафу был найден которого передали сотрудникам приюта для животных.

Причина пожара устанавливается.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх