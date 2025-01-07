6 января в 17.55 в спасательную службу поступило сообщение о том, что в Нарве на улице Креэнхольми в подъезде идет дым, который проникает в квартиры, также сработал дымовой датчик.
Из горевшей квартиры спасли человека и кота
Прибывшие спасатели заметили черный дым и пламя из окон пятого этажа.
Спасатели в специальной одежде для работы в дыму нашли на кухне мужчину, который был вынесен и доставлен в больницу.
Пылающий диван в спальне был потушен. В квартире работали дымовой датчик и датчик угарного газа.
После тушения пожара в шкафу был найден которого передали сотрудникам приюта для животных.
Причина пожара устанавливается.