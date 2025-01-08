МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.01-16.01 Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC II" - "Ravens Futsal" / ФК "Otepää".

Суббота, 11 января

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на III этаже в 10.30 - быстрые шахматы СК "Диагональ"; 5-й этап.

* В Нарвском Доме детского творчества в 11.00 - турнир по быстрым шахматам, посвященный годовщине дня рождения Пауля Кереса.

* В Нарвском спортцентре в 12.00 - женская народная лига по футболу: "Narva United FC" - ФК "Volta" (Пыхья Таллинн).

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 13.00 - народная лига по футзалу: ФК "Noova" (Ида-Виру) - ФК "Sinigal".

* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Dünamo" (Румму).

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Coolbet" (Копли).

Воскресенье, 12 января

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - серийный турнир по петанку; дуплет.

* В Вокаском Доме спорта в 15.00 - народная лига по футзалу: ФК "Viru Energy" - ФК "Wolves X" (Йыгева).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина).

Вторник, 14 января

* В Сондаском общественном доме в 19.00 - серия викторин волости Люганузе; 1-я игра.

* В Йыхви в "Bowling" в 19.00 - йыхвиская музыкальная викторина #63.

Среда, 15 января