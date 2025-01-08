Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 9 по 16 января.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 09.01-16.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 10 января
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи в технике флюид-арт Ханны Миллер "Värvimängud" / "Игры цвета". Выставка открыта до 30 января.
Суббота, 11 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Международный день благодарности. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - "Как-то раз под Новый год", спектакль театральной студии "Ёжики". После спектакля приглашаем детей в творческую мастерскую. Вход свободный. Информация по тел. 514 2157.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - рок-опера "Kohtla-Järve". Рок-опера создана к пятилетию Кохтла-Ярвеской гимназии и посвящена городу Кохтла-Ярве. На сцене оперные солисты Прийт Вольмер, Рене Соом, поющий актер Эдуард Томан, Янек Пахка, Лилиан Рейнметс, молодые музыканты Лоора-Элийзе Каарельсон и Кауро Тафичук, танцевальная студия "Viis Tähte", проектный бэнд, молодежный оркестр, смешанный хор, солисты и танцоры Кохтла-Ярвеской гимназии, а также юные солисты из кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju". Билет - 20 евро.
Среда, 15 января
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 14.00 - "Akordionisõprade ühiskontsert" / "Совместный концерт друзей аккордеона". Выступают юные аккордеонисты из Йыхви, Ахтме, Силламяэ, волости Виру-Нигула, Тапа, Ласнамяэ, Таллинна и музыкальной школы имени Хейно Эллера. Приглашенные исполнители - учащиеся отделения аккордеона Таллиннской школы музыки и балета. Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 9 января
* В Нарвском спортцентре в 13.00 - дружеский турнир по футзалу: "Eesti U19" - "Soome U19".
Пятница, 10 января
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - БК "Karjamaa" (Йыхви).
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC II" - "Ravens Futsal" / ФК "Otepää".
Суббота, 11 января
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на III этаже в 10.30 - быстрые шахматы СК "Диагональ"; 5-й этап.
* В Нарвском Доме детского творчества в 11.00 - турнир по быстрым шахматам, посвященный годовщине дня рождения Пауля Кереса.
* В Нарвском спортцентре в 12.00 - женская народная лига по футболу: "Narva United FC" - ФК "Volta" (Пыхья Таллинн).
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 13.00 - народная лига по футзалу: ФК "Noova" (Ида-Виру) - ФК "Sinigal".
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Dünamo" (Румму).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Coolbet" (Копли).
Воскресенье, 12 января
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - серийный турнир по петанку; дуплет.
* В Вокаском Доме спорта в 15.00 - народная лига по футзалу: ФК "Viru Energy" - ФК "Wolves X" (Йыгева).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Sillamäe Silla FC II" - "Vitamin Well" (Кадрина).
Вторник, 14 января
* В Сондаском общественном доме в 19.00 - серия викторин волости Люганузе; 1-я игра.
* В Йыхви в "Bowling" в 19.00 - йыхвиская музыкальная викторина #63.
Среда, 15 января
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Sillamäe Silla FC".
РАЗНОЕ
Четверг, 9 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Воскресенье, 12 января
* В поселке Таммику на костровой площадке Шахтерского дома / "Kaevuri maja" в 15.00 - праздничное сожжение елок в костре в день трех королей. Подведем итоги конкурса самодельных елок. Мероприятие бесплатное. Предложим чай, если хотите что-нибудь приготовить на гриле, приносите с собой. Более подробная информация - на странице "Kaevuri maja" в "FB" или по тел. 515 0818.
Понедельник, 13 января
* В Кивиыли на площадке для качелей в 17.00 - праздник огня: сожжение елок.
Вторник, 14 января
* В Ийзаку на костровой площадке у певческой эстрады в 17.00 - сожжение рождественских елок.
Среда, 15 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - Пирет и Тармо Пяэро: рассказы об Италии. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
Четверг, 16 января
* В Пагари у мемориального камня в 12.00 - празднование 106-летия Пагариского сражения. Принимает участие Кайтселийт.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
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