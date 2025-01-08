Одним из центральных событий всемирных эстонских дней будет проводимый 29 июня в Нарвской крепости праздник песни, самыми дальними зарегистрировавшимися участниками которого станут певцы и танцоры из Австралии, США и Канады.
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ESTO Соберет в Нарве более пятисот певцов и танцоров из разных уголков мира
Певцы и танцоры выступят в составе сводного хора ESTO в концерте на Западном дворе крепости Германна в Нарве. "Для организаторов это означает строительство вместе с городом большой сцены на два дня", - сказала президент главного комитета ESTO, председатель Шведского союза эстонцев Сирле Сёэт.