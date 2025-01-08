Ср, 8.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

ESTO Соберет в Нарве более пятисот певцов и танцоров из разных уголков мира

Copy
ГОД ПРАЗДНИКОВ ПЕСНИ. Праздник песни ESTO пройдет 29 июня в Нарве на Западном дворе крепости Германна. На Тойлаской певческой сцене 8 июня состоится Вирумааский праздник песни, на который тоже соберутся сотни певцов. Снимок сделан в 2019 году, когда Ида-Вирумаа организовал день песни обоих уездов в Нарве во дворе Кренгольма. За дирижерским пультом - Хирво Сурва, который будет руководить хорами и на праздниках песни ESTO.
ГОД ПРАЗДНИКОВ ПЕСНИ. Праздник песни ESTO пройдет 29 июня в Нарве на Западном дворе крепости Германна. На Тойлаской певческой сцене 8 июня состоится Вирумааский праздник песни, на который тоже соберутся сотни певцов. Снимок сделан в 2019 году, когда Ида-Вирумаа организовал день песни обоих уездов в Нарве во дворе Кренгольма. За дирижерским пультом - Хирво Сурва, который будет руководить хорами и на праздниках песни ESTO. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Одним из центральных событий всемирных эстонских дней будет проводимый 29 июня в Нарвской крепости праздник песни, самыми дальними зарегистрировавшимися участниками которого станут певцы и танцоры из Австралии, США и Канады.

Певцы и танцоры выступят в составе сводного хора ESTO в концерте на Западном дворе крепости Германна в Нарве. "Для организаторов это означает строительство вместе с городом большой сцены на два дня", - сказала президент главного комитета ESTO, председатель Шведского союза эстонцев Сирле Сёэт.

Дирижерами праздника песни ESTO будут уроженцы Ида-Вирумаа Хирво Сурва и Кирилл Горюшин, а также всю жизнь руководящий хорами Яан Сейм из Стокгольма, дирижирующий там сейчас смешанным и женским хорами. Эти трое дирижеров составят репертуар и побывают в Канаде, Америке и других странах для подготовки хоров.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх