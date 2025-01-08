ESTO Соберет в Нарве более пятисот певцов и танцоров из разных уголков мира

ГОД ПРАЗДНИКОВ ПЕСНИ. Праздник песни ESTO пройдет 29 июня в Нарве на Западном дворе крепости Германна. На Тойлаской певческой сцене 8 июня состоится Вирумааский праздник песни, на который тоже соберутся сотни певцов. Снимок сделан в 2019 году, когда Ида-Вирумаа организовал день песни обоих уездов в Нарве во дворе Кренгольма. За дирижерским пультом - Хирво Сурва, который будет руководить хорами и на праздниках песни ESTO.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik