В коллекции сувенирных кукол таллиннского учителя искусства Хели Мянд есть представители практически всех стран, одна экзотичнее другой. Часть накопленного за годы богатства она привезла в читальный зал Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19). Смогли разместить лишь часть - 1200 экспонатов.
Больше тысячи кукол из разных стран
Сувенирные куклы - это прежде всего знакомство с традициями разных народов, поэтому они могут быть интересны не только детям, но особенно людям, увлекающимся путешествиями и коллекционированием. Выставка основана на принципе региональности: одна страна или более крупный регион вместе.
Куклы привезены из путешествий и из благотворительных магазинов.
- Информацию о происхождении я находила по этикеткам или с помощью интернета, - объясняет Хели Мянд. - С незапамятных времен кукол делали из всевозможных природных материалов - дерево, кость, кожа, ткань, глина, чайные коробки, семена... С XVIII века кукол стали делать ремесленники, потом в промышленных масштабах, благодаря чему появились более сложные в обработке материалы - фарфор, целлулоид или винил. Первыми фабриками игрушек в Эстонии во времена первой Эстонской Республики были "Läänela" и "Roosikrantsi". После второй мировой войны большинство кукол делалось из бумажной массы.
Некоторые старые куклы сделаны из целлулоида, большинство - из твердого пластика и винила. Хели больше нравятся серии кукол с похожим дизайном, например, куклы Lenci старого итальянского мастера, наряженные в великолепно выполненные костюмы, очаровательные маленькие польские сувениры и наивные, но милые перуанские женщины-мужчины.
В экспозиции есть первая эстонская серия кукол в народном костюме 1940-х годов, куклы, которые выпускали на эстонском производстве "Сальво" в 1960-х годах. Украинские народные куклы, популярная серия кукол из бывшего СССР и многие другие.
Немало экспонатов достались ей частично раздетыми, поэтому Хели сама шила им недостающую одежду.
- Об обычаях и костюмах экзотических стран можно узнать, путешествуя, но если нет такой возможности, всегда подскажет интернет, книги или телевизор, - замечает она.
По словам Хели, идея этой выставки - культурное богатство: показать, как народные костюмы, а также привычки в одежде использовались в прошлом. На выставке не только куклы, но и много информации о традициях разных народов.
Совершить "путешествие" по странам и континентам вместе с куклами можно до 7 февраля. Вход на выставку - свободный.