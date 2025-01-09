Больше тысячи кукол из разных стран

Сувенирные куклы - это прежде всего знакомство с традициями разных народов, поэтому они могут быть интересны не только детям, но особенно людям, увлекающимся путешествиями и коллекционированием. Выставка основана на принципе региональности: одна страна или более крупный регион вместе.

Куклы привезены из путешествий и из благотворительных магазинов.

- Информацию о происхождении я находила по этикеткам или с помощью интернета, - объясняет Хели Мянд. - С незапамятных времен кукол делали из всевозможных природных материалов - дерево, кость, кожа, ткань, глина, чайные коробки, семена... С XVIII века кукол стали делать ремесленники, потом в промышленных масштабах, благодаря чему появились более сложные в обработке материалы - фарфор, целлулоид или винил. Первыми фабриками игрушек в Эстонии во времена первой Эстонской Республики были "Läänela" и "Roosikrantsi". После второй мировой войны большинство кукол делалось из бумажной массы.

Для Хели Мянд куклы - не просто игрушки, а богатейший источник для изучения культуры и традиций разных народов. Фото: Erakogu

Некоторые старые куклы сделаны из целлулоида, большинство - из твердого пластика и винила. Хели больше нравятся серии кукол с похожим дизайном, например, куклы Lenci старого итальянского мастера, наряженные в великолепно выполненные костюмы, очаровательные маленькие польские сувениры и наивные, но милые перуанские женщины-мужчины.

В экспозиции есть первая эстонская серия кукол в народном костюме 1940-х годов, куклы, которые выпускали на эстонском производстве "Сальво" в 1960-х годах. Украинские народные куклы, популярная серия кукол из бывшего СССР и многие другие.

Немало экспонатов достались ей частично раздетыми, поэтому Хели сама шила им недостающую одежду.

- Об обычаях и костюмах экзотических стран можно узнать, путешествуя, но если нет такой возможности, всегда подскажет интернет, книги или телевизор, - замечает она.

По словам Хели, идея этой выставки - культурное богатство: показать, как народные костюмы, а также привычки в одежде использовались в прошлом. На выставке не только куклы, но и много информации о традициях разных народов.

Совершить "путешествие" по странам и континентам вместе с куклами можно до 7 февраля. Вход на выставку - свободный.