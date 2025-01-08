Хотя в лучшем случае эстонская энергосистема будет десинхронизирована от российской так, что потребители этого даже не поймут, из-за поведения России нужно быть готовыми к различным ситуациям, считает глава правительства Эстонии Кристен Михал (Партия реформ).
Глава правительства: при десинхронизации от российской сети нужно быть готовыми ко всему
Выведение из строя электрических кабелей, как, например, разрыв кабеля Estlink 2 в Финском заливе в конце прошлого года, доставляет неудобства, но во избежание отключения электричества страны, как правило, имеют на такие случаи планы Б, пояснил премьер-министр Кристен Михал в передаче Esimene stuudio на канале ETV, передает rus.err.
"В энергетической системе обычно разрабатываются планы Б на случай непредвиденных обстоятельств, иногда даже планы Б планов Б. У нас есть и то, и другое", – заверил он.
По его словам, подобные сбои все же означают неудобства, так как Эстонии нужны эти соединения.
"С энергетической точки зрения это неудобно, но это не то, с чем мы не можем справиться. Я думаю, все понимают, что когда такие вещи происходят постоянно, и не только из-за плохих мореходных навыков, это говорит о том, что Россия пытается влиять на те страны, которые поддерживают Украину, мол, смотрите, война – это неудобно, демократические ценности – это неудобно, независимость – это тоже неудобно, и было бы удобнее быть с нами и находиться в нашей синхронной зоне. Вот почему мы переходим в синхронную зону континентальной Европы. Потому что мы знаем, что Россия не является надежным партнером, и быть с ней – это риск для безопасности", – сказал премьер-министр.