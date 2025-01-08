Уровень удовлетворенности работой скорой помощи Нарвской больницы в 2024 году был чрезвычайно высоким

В опросе приняли участие 196 человек, которые вызывали скорую помощь по номеру 112. Всего было сделано 300 звонков, в результате которых 97% респондентов высоко оценили скорость прибытия бригады, а 90% отметили качество предоставленной медицинской помощи.

Кроме того, 67% респондентов выразили удовлетворение рекомендациями для дальнейших действий, а 88% положительно оценили участие пациентов в принятии медицинских решений.

«Работа скорой помощи часто связана с вопросами жизни и смерти, поэтому для нас особенно важно, чтобы пациенты чувствовали себя в безопасности и доверяли нашей команде», — отметил член правления SA Narva Haigla Юллар Ланно.

«Положительные результаты опроса подтверждают, что мы движемся в правильном направлении, обеспечивая качественную и оперативную медицинскую помощь», — добавил Ланно.

Пациенты также положительно оценили командную работу бригад скорой помощи, отмечая их профессионализм, дружелюбие, вежливость и отличные коммуникативные навыки. Все участники опроса, говорившие на своем родном языке, подчеркнули, что сотрудники бригад скорой помощи обладают превосходными навыками общения.

В больнице круглосуточно на вызовы готовы выехать четыре бригады скорой помощи и одна мобильная реанимационная бригада. Каждый год выполняется около 14 тысяч вызовов, из которых примерно тысяча связана с вопросами здоровья детей. Зона обслуживания SA Narva Haigla охватывает города Нарва и Нарва-Йыэсуу.