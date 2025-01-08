Так же, как неверно высмеивать зеленую энергию, вредно клеймить и сланцевую энергетику. Важно, чтобы энергетический поворот происходил плавно и не вызывал негативных побочных влияний.
Эрик Гамзеев: Энергетический поворот не должен вызывать негативных побочных влияний
Эстонские политики, обращаясь в последнее время с отечественной энергетикой, поступали, будто руководители футбольного клуба, которые в бывшей успешной команде не произвели вовремя смены поколений и после этого начали метаться.
С приносившими прежде славу игроками договоры не продляют, вместо них покупают и арендуют игроков у зарубежных клубов, так как своя молодежь еще не успела созреть до уровня крупных игроков. Подобная смена крови напоминает лотерею, в которой выигрыш не является невозможным, однако чаще все-таки приходится мириться с поражениями. Команда еще не сыграна, и забивать голы получается редко. Управление клубом становится все сложнее, а лояльные ранее фанаты раздражаются.
Эстонские сланцевые станции подобны списанным старым игрокам, которых вместо того, чтобы поместить за прежние заслуги в холл знаменитостей клуба, гонят со стадиона, то есть с энергорынка. В то же время, когда припекает и клуб не может собрать к игре даже 11 игроков, срочно вызывают и их, так как у новых игроков происходит отравление безветрием, а зарубежные игроки не могут из-за обрыва линий выехать из дома.
Ветераны делают болеутоляющие уколы, чтобы боль в коленях или спине не мешала, и в отведенные им минуты с честью выполняют свою роль и не подводят команду.
Это образное описание предназначено не для того, чтобы превознести сланцевую энергетику и принизить зеленую энергию. Вопрос в том, насколько уравновешенно и с учетом всевозможных влияний, а также какой ценой до сих пор осуществлялся энергетический поворот.
Эстония достигла выдающихся результатов в уменьшении объема выбрасываемого в воздух углекислого газа. Если в исходном году европейской климатической политики, то есть в 1990-м, эстонская энергетика выбрасывала в воздух более 33 миллионов тонн углекислого газа, то в последние годы - менее 10 миллионов тонн. Такого более чем трехкратного уменьшения сумели добиться немногие государства.
Агентство окружающей среды сообщило в прошлом году, что воздух в Эстонии - один из самых чистых в мире. Несмотря на то, что заводы сланцевых масел действуют и время от времени работают также котлы электростанций. Изменения в лучшую сторону связаны с инвестициями сланцевых предприятий в более чистые технологии.
Вышесказанное не означает, что в дальнейшем не нужно будет улучшать эти результаты. Но в то же время следует учитывать, какое побочное влияние окажет установка новых рекордов на другие области жизни.
"Даже самые рьяные зеленые активисты должны понять, что если энергетический поворот произойдет таким способом, который усилит экономическую неуверенность, то к власти проще будет прийти таким политическим силам, которые могут и вовсе отбросить в сторону зеленые темы".Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья"
В результате энергетического поворота цена электроэнергии значительно выросла. Из-за уменьшения производства отечественной электроэнергии в Эстонии исчезли тысячи рабочих мест и не был получен достигающий сотен миллионов евро налоговый доход. Электроэнергия стала импортным товаром. Дорогая электроэнергия является одной из значительных причин, ослабляющих конкурентоспособность отечественных предприятий, что, в свою очередь, тормозит рост экономики, а также всеобщего благополучия и чувства уверенности. На фоне гибридных атак со стороны восточного соседа все яснее становится и то, что слабость отечественного энергопроизводства угрожает безопасности.
В более отдаленном будущем нельзя будет обеспечивать надежность снабжения на основе сланцевой энергетики. Однако сейчас она является в этой роли незаменимым игроком, для которого надо проводить столько восстановительного лечения, чтобы он был способен участвовать в игре не только на короткие периоды, но и на более длительный период времени. И цена этого была бы по карману эстонским частным потребителям и предприятиям.
Заглядывая вперед, очевидно, неразумно строить еще одну сланцевую станцию, как пожелал в отправленном премьер-министру письме председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Он, конечно, прав в том, что сланцевую электроэнергию можно производить более экологично и эффективно, чем сейчас, что, по его оценке, до сих пор не делалось из-за планов скорого закрытия сланцевой промышленности. В то же время стоить вспомнить, что обещание отказаться к 2035 году от производства сланцевой электроэнергии было внесено в заключенное четыре года назад коалиционное соглашение. Его сторонами тогда являлись Партия реформ и сама Центристская партия.
Сланцевую электроэнергию делает дорогой цена квоты на выбросы углерода, образующая примерно две трети общих расходов. Эстонии не выгодно было бы выйти из системы торговли квотами на выброс, чего желает часть оппозиционных политиков. Однако эстонским политикам стоит постараться, чтобы выторговать на время ограниченное количество бесплатных квот или договориться о разумном ценовом потолке. Это позволило бы производить отечественную электроэнергию по приемлемой для людей и предприятий Эстонии цене и в то время, когда ветер не дует и солнце не светит. При нынешней ситуации с безопасностью реально найти и такие аргументы в пользу этого, которые и для Еврокомиссии оказались бы достаточно убедительными.
В то же время следует разработать план с конкретным временным графиком, как обеспечить Эстонию в будущем достаточными по объему и дружелюбными к окружающей среде управляемыми производственными мощностями. Будь то атомная станция или что-то другое. Однако ясно, что на это потребуется много лет и в переходный период тоже надо как-то справляться.
Даже самые рьяные зеленые активисты должны понять, что если энергетический поворот произойдет таким способом, который усилит экономическую неуверенность, то к власти проще будет прийти таким политическим силам, которые могут и вовсе отбросить в сторону зеленые темы. Сланцевая электроэнергия - это переходная энергия энергетического поворота, и в ближайшие годы лучшего негде взять.