Эрик Гамзеев: Энергетический поворот не должен вызывать негативных побочных влияний

В более отдаленном будущем нельзя будет обеспечивать надежность снабжения на основе сланцевой энергетики. Однако сейчас она является в этой роли незаменимым игроком, для которого надо проводить столько восстановительного лечения, чтобы он был способен участвовать в игре не только на короткие периоды, но и на более длительный период времени. И цена этого была бы по карману эстонским частным потребителям и предприятиям.

Заглядывая вперед, очевидно, неразумно строить еще одну сланцевую станцию, как пожелал в отправленном премьер-министру письме председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Он, конечно, прав в том, что сланцевую электроэнергию можно производить более экологично и эффективно, чем сейчас, что, по его оценке, до сих пор не делалось из-за планов скорого закрытия сланцевой промышленности. В то же время стоить вспомнить, что обещание отказаться к 2035 году от производства сланцевой электроэнергии было внесено в заключенное четыре года назад коалиционное соглашение. Его сторонами тогда являлись Партия реформ и сама Центристская партия.