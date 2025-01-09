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ОДИН ВОПРОС Что может сделать власть для повышения рождаемости?

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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В ушедшем году Нарва пережила очердной новый антирекорд рождаемости, что вызывает оправданное беспокойство у местной власти, а мэр назвала происходящее уменьшение города неминуемым.

- Население Нарвы сократилось за прошедший год на 836 человек, при этом в 2024 году была зарегистрирована 741 смерть. Таким образом, официальная миграция из Нарвы не является значительной. Дальнейшее увеличение смертности можно исправить только за счет улучшения социальных услуг и врачебной помощи. Вопросы, связанные с развитием Нарвской больницы, являются приоритетом для нынешней правящей в городе коалиции.

Что делать для повышения рождаемости? Вместе с эстонским государством вернуть людям Нарвы надежду на будущее, создавать новые рабочие места, улучшать городскую среду. Конечно, необходимо развивать систему образования и вновь заняться развитием Нарвской больницы. Этот перечень напрямую или косвенно является задачей городской власти.

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