ОДИН ВОПРОС Что может сделать власть для повышения рождаемости?

- Население Нарвы сократилось за прошедший год на 836 человек, при этом в 2024 году была зарегистрирована 741 смерть. Таким образом, официальная миграция из Нарвы не является значительной. Дальнейшее увеличение смертности можно исправить только за счет улучшения социальных услуг и врачебной помощи. Вопросы, связанные с развитием Нарвской больницы, являются приоритетом для нынешней правящей в городе коалиции.