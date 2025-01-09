Кохтла-Ярве предложил Тойла поднять на терриконе в Кукрузе гигантский эстонский флаг

"Обращаюсь к вам по поводу идеи установить флаг Эстонской Республики на вершине так называемого кукрузеского холма на государственной земле в деревне Пеэри Тойлаской волости, что украсило бы местность и повысило уважение к нашему государтву", - написал Казело старейшине Тойлаской волости Эве Эаст.

Кукрузеский террикон

Складировали в период с 1951 по 1967 гг.

Площадь - 4,85 га

Относительная высота - 43 м

Объем - 710000 м³

Горел в 1967-1972 и 1976-1977 гг.

С 2014 года Министерство окружающей среды работает над планом по обеспечению безопасности горы Кукрузе, представляющей угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Соседствующий с горой поселок Кукрузе с населением в полтысячи человек и старые шахтные ходы под горой и вокруг нее добавляют риски к каждому варианту.

Чтобы снизить риски, было решено тщательно изучить гору: выделяемое ею загрязнение воздуха, загрязнение, просачивающееся в грунтовые воды, температуру внутри горы. За шесть лет гору исследовали больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

Изначально государство планировало убрать гору, и на это были выделены деньги, но в итоге от этой затеи отказались, поскольку не сумели предвидеть дополнительные проблемы, которые это может вызвать, и не были уверены в практической целесообразности этого. Большая часть денег, выделенных на эти цели, позже была использована на очистку реки Эрра.