Протяженность проложенного участка тропы Муммассааре-Нарва - 36 километров, он соединяет с сетью туристическимх дорог RMK восточные города Эстонии.
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Новая туристическая тропа RMK ведет пешком в восточный уголок Эстонии
Берущая начало в Муммассааре дополнительная ветвь всеэстонской туристической дороги проходит по краю приморского обрыва, иногда спускаясь на берег, ведет через город Нарва-Йыэсуу и расположенную за ним лесопарковую зону и заканчивается в Нарве в Темном саду, где планируется построить отмечающие начало туристической тропы Лесные ворота.