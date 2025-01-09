Новая туристическая тропа RMK ведет пешком в восточный уголок Эстонии

Берущая начало в Муммассааре дополнительная ветвь всеэстонской туристической дороги проходит по краю приморского обрыва, иногда спускаясь на берег, ведет через город Нарва-Йыэсуу и расположенную за ним лесопарковую зону и заканчивается в Нарве в Темном саду, где планируется построить отмечающие начало туристической тропы Лесные ворота.

- Эстонский лес начинается все-таки в Нарве. Сюда турист может приехать на поезде: он либо приедет на поезде в Нарву и начнет отсюда пеший поход по Эстонии, либо пешком прибудет в Нарву и отсюда поедет обратно на поезде. Дальнейшее развитие туристической дороги поможет теснее связать регион с остальной Эстонией, а также познакомить как с местной природой, так и с возможностями RMK, - сказал руководитель Ида-Вирумааской территории посещений RMK Хейнар Юузе.