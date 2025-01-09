На мемориале Талпаса продемонстрируют сотни эффектных борцовских приемов

По словам Ильмара Талусте, который был главным организатором турнира с момента его основания и которому в среду исполнилось 86 лет, в этом году в турнире, помимо лучших эстонских борцов, примут участие борцы из Литвы, Латвии и Финляндии. "Вильнюсский клуб приедет в Кохтла-Ярве с 15 спортсменами. В последние годы они показывают здесь очень хороший уровень и завоевали много первых мест", - сказал он.

Ожидается, что в турнире примут участие более ста борцов, которые проведут сотни поединков на двух коврах в течение длинного соревновательного дня. "Любители борьбы увидят сотни захватывающих боев", - отметил Талусте.

Традиционно проводятся как взрослые, так и юношеские соревнования. По словам Талусте, в последние годы эстонская молодежь также завоевывала медали на международных соревнованиях. "К сожалению, некоторые из них после окончания школы перестали заниматься спортом. Борьба - это тот вид спорта, которым нельзя заниматься по интернету и в одиночку. Нужны спарринг-партнеры того же уровня", - сказал он.

За главный приз - в весовой категори до 82 килограммов, в которой также выступал Аво Талпас - снова предстоит очень напряженная борьба. "Эта награда почитаема среди борцов", - сказал Талусте.

В прошлом году главный приз достался Арсенасу Станкевичусу из Литвы, который победил всех трех соперников в подгруппе, выиграл свой полуфинал, а в финале одолел Маркса Вейнбергса из Латвии со счетом 5:0.

Турнир Талпаса стал слетом ветеранов эстонской борьбы, причем борцы-ветераны съезжаются со всей Эстонии. Как обычно, на протяжении всего турнира будет работать фотовыставка.

Турнир памяти Аво Талпаса, ставшего чемпионом СССР в 1978 году, является одним из самых давних спортивных соревнований в Ида-Вирумаа, которое было отменено лишь однажды - в 2021 году из-за коронавируса.

Аво Талпас, родившийся 28 июня 1946 года в Йыхви, стал чемпионом СССР по греко-римской борьбе в 1978 году. Учитывая, что в то время Советский Союз доминировал в этом виде спорта во всем мире, он, вероятно, был бы главным претендентом на золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Однако тяжелая болезнь унесла жизнь 33-летнего борца в ноябре 1979 года.