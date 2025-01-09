В субботу, 11 января в 15.30 на ул. Яама, 10 в Йыхви (здание бывшего "Эстонсланца") в помещении "Театри кода" состоится моноспектакль на русском языке "Время играет в нас". Вход свободный.
Поэтический моноспектакль о времени и о себе
Поэтический моноспектакль "Время играет в нас" (автор стихов и актер - Павел Соловьев, режиссура и сценография - Сергей Бочков) - это получасовой рассказ о времени, о себе, о смешных и грустных сторонах жизни. Стихи входят в одноименный поэтический сборник Павла Соловьева, который является итогом пятнадцати лет творчества.
"Играть любят все. Мы порой тратим немало времени на игры, сколько бы лет нам ни было, - рассуждает после спектакля поэт и преподаватель университета Алена Асенчик. - А что, если и время тратит само себя на то, чтобы играть в нас?.. Сначала в пространстве появляется волшебный чемоданчик, а из него - время в "шкатулочке" нашего детства - механическом будильнике. Он звонит и начинается игра: звучат стихи, а под них вдруг появляются волшебная веревочка, кубики, шарики, зонтик. И кот. Который с плутовским видом сидит возле чемодана и таинственно улыбается в усы. Игра захватывает и ни на секунду не отпускает до конца действа. И только когда Павел финальным поклоном дает понять, что спектакль завершен, вдруг ощущаешь, что Время сейчас от души играло тобой, и ты благодарно играл с ним вместе".
Павел Соловьев родился и живет в Гродно (Беларусь). Программист, автор стихов, переводчик иностранной поэзии на белорусский язык. Лауреат и призер международных поэтических фестивалей и конкурсов. Публиковался в многочисленных альманахах и сборниках в Беларуси и за рубежом, в периодике.