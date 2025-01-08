В продажу поступили дополнительные билеты на йыхвиское представление рок-оперы "Kohtla-Järve"

Из партии примерно в 600 билетов к утру среды непроданными оставались лишь единичные, и поставившая рок-оперу Кохтла-Ярвеская гимназия выпустила в продажу билеты на расположенные на балконе места.

В то же время отменяется планировавшийся в воскресенье в Нарве спектакль. Зато рок-оперу "Kohtla-Järve" планируют показать на сцене одного из столичных представительских залов - в концертном доме "Alexela". Это представление состоится 16 февраля. Туда удобно будет прийти посмотреть историю родного края, изложенную в форме рок-оперы, тем идавирусцам, которые в здешнем регионе уже не проживают, однако эмоциональная связь с родными местами у них по-прежнему сильна.

Гиперреалистическая рок-опера "Kohtla-Järve", премьера которой прошла 30 ноября с аншлагом в Кохтла-Ярвеском центре культуры, - это история о промышленном городе с уникальной судьбой. На один вечер на сцене сходятся пять эпох и пять парановелл. Это история о городе, в котором есть проблемы, боль и слезы, но в то же время - красота, уют и духовность.

Автором либретто и режиссером оперы является преподаватель сценических искусств Кохтла-Ярвеской гимназии и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.

Наряду с учениками и учителями гимназии на сцену выходят оперные солисты театра "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Тооман, Кауро Тафичук и Лоора-Элийзе Каарелсон, а кроме того - вокалист бывшей ида-вируской панк-группы "Alice Tisler" Янек Пахка. Музыкальным руководителем постановки является Лилиан Рейнметс. В спектакле участвуют юные солисты из кохтла-ярвеского детсада "Kirju-Mirju".

Билеты на йыхвиское представление можно купить в среде fienta.com.