В ходе очередной смены власти в Нарве снова заменили членов советов городских муниципальных предприятий и целевых учреждений. Большинство из них также являются членами горсобрания и были назначены в советы всего месяц назад, когда их лагерь получил кратковременную власть в горсобрании. Затем они выгнали своих политических оппонентов из советов.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ С советов муниципальных предприятий нужно снять завесу секретности
Подобные маневры подтверждают истину, что место в совете муниципального предприятия - это просто бонус или почетная должность для члена горсобрания. Эта работа не требует значительных усилий и времени, но обеспечивает дополнительный доход, а некоторые из гордости находят повод набрать в легкие побольше воздуха - какие-никакие, но все-таки погоны.
О том, что и как на самом деле делают эти члены советов в этой роли, общественности зачастую ничего не известно. Возможно, они ничего не делают, но, возможно, такое отношение ошибочно и несправедливо.
Сделать деятельность членов совета прозрачной на самом деле очень просто: протоколы заседаний совета должны регулярно публиковаться на сайте, и каждый желающий сможет сам прочитать, что они делают или не делают. Поскольку речь идет о муниципальных коммерческих организациях и целевых учреждениях, никаких существенных коммерческих секретов, которые могли бы быть раскрыты в протоколах заседаний совета, быть не должно.
Нет никаких препятствий для раскрытия фактического содержания деятельности советов, помимо воли самих муниципальных политиков.