ПЕРЕДОВИЦА С советов муниципальных предприятий нужно снять завесу секретности

Подобные маневры подтверждают истину, что место в совете муниципального предприятия - это просто бонус или почетная должность для члена горсобрания. Эта работа не требует значительных усилий и времени, но обеспечивает дополнительный доход, а некоторые из гордости находят повод набрать в легкие побольше воздуха - какие-никакие, но все-таки погоны.

О том, что и как на самом деле делают эти члены советов в этой роли, общественности зачастую ничего не известно. Возможно, они ничего не делают, но, возможно, такое отношение ошибочно и несправедливо.

Сделать деятельность членов совета прозрачной на самом деле очень просто: протоколы заседаний совета должны регулярно публиковаться на сайте, и каждый желающий сможет сам прочитать, что они делают или не делают. Поскольку речь идет о муниципальных коммерческих организациях и целевых учреждениях, никаких существенных коммерческих секретов, которые могли бы быть раскрыты в протоколах заседаний совета, быть не должно.

Нет никаких препятствий для раскрытия фактического содержания деятельности советов, помимо воли самих муниципальных политиков.