Силламяэская городская баня продолжит доставлять радость любителям парной

По словам члена хозяйственной комиссии Силламяэского городского собрания и председателя совета водоканала Дмитрия Летта, работа городской бани является постоянно убыточной для оперирующего ею предприятия "AS Sillamäe Veevärk". Несмотря на то, что в прошлом году сумма дотации из городского бюджета была уменьшена почти вдвое - 14000 евро, предприятие продолжало работу. На текущий год дотацию увеличили, но, по прогнозу, этой суммы тоже не хватит для покрытия всех убытков.