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Силламяэская городская баня продолжит доставлять радость любителям парной

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Убыточная силламяэская баня в этом году не закроется.
Убыточная силламяэская баня в этом году не закроется. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Убытки от деятельности городской бани за 2024 год составили около 15000 евро, но она продолжит работу - в городском бюджете предусмотрено 19500 евро на дотирование банной услуги в части льготных билетов для пенсионеров и детей.

По словам члена хозяйственной комиссии Силламяэского городского собрания и председателя совета водоканала Дмитрия Летта, работа городской бани является постоянно убыточной для оперирующего ею предприятия "AS Sillamäe Veevärk". Несмотря на то, что в прошлом году сумма дотации из городского бюджета была уменьшена почти вдвое - 14000 евро, предприятие продолжало работу. На текущий год дотацию увеличили, но, по прогнозу, этой суммы тоже не хватит для покрытия всех убытков.

- Городская баня пользуется спросом и имеет свою социальную значимость. С просьбой продолжить работу обращались постоянные клиенты и жители города. Совет "AS Sillamäe Veevärk" на последнем заседании принял решение продолжить работу бани, повысив немного цены - полный билет теперь стоит на два евро больше - 10 евро, льготный - 7 евро. Так как подавляющее большинство клиентов бани - это льготники, заметной прибыли предприятию повышение цен не даст, но поможет продолжить работу.

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