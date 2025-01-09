Продажа подержанных автомобилей в 2024 году установила рекорд

Согласно статистике Транспортного департамента, в 2024 году покупка и продажа подержанных автомобилей увеличились на 23,3% по сравнению с предыдущим годом. Самые новые подержанные автомобили были зарегистрированы в Таллинне и Харьюмаа, а самые старые – в уезде Пылва.

В 2024 году в Эстонии сменили владельцев около 185 000 подержанных автомобилей. «В 2024 году смена владельцев увеличилась на 23,3% по сравнению с прошлым годом. Больше всего сделок было совершено с такими марками автомобилей, как BMW, Volvo и Mercedes-Benz. Наибольший рост – 61% – по сравнению с прошлым годом показала первичная регистрация подержанных автомобилей с гибридным двигателем. Доля регистрации автомобилей с дизельными двигателями сократилась на 17%, однако по-прежнему оставалась самой популярной в течение года», – отметил руководитель Autoportaal.ee Андо Раху.

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано рекордное количество новых подержанных автомобилей, то есть в страну активно ввозились машины, ранее использовавшиеся в других странах, которые находили здесь новых владельцев. «В 2024 году было зарегистрировано 24 685 подержанных легковых автомобилей, что на 1,5% больше, чем годом ранее. Самыми популярными подержанными автомобилями, которые были впервые зарегистрированы, стали Volvo XC60 и XC90, а также Volkswagen Passat», – рассказал Раху.

Согласно данным Транспортного департамента, самые новые подержанные автомобили были зарегистрированы в Таллинне и Харьюмаа (средний возраст 6,4 года), а самые старые – в уезде Пылва (средний возраст 11,7 года). Средний возраст зарегистрированного подержанного автомобиля в 2024 году составил 7,5 года.

Среди видов топлива по-прежнему самыми популярными были дизель (12 584), бензин (5 676), гибрид (5 177) и электричество (1 201).