МВД требует от ЭПЦ МП разорвать связи с российскими церковными властями

В конце января в парламент будет внесен законопроект, предписывающий церкви в течение двух месяцев изменить свой устав. В противном случае речь пойдет о принудительной ликвидации по решению суда, сообщает rus.err .

Через две недели правительство обсудит и, очевидно, направит в парламент проект изменения закона о церквях и приходах. Предлагается запретить в Эстонии деятельность церквей, связанных с организациями, которые поддерживают военную агрессию и насилие.