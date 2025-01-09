В магазинах Selver получение документа теперь дешевле, чем в зале обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны

В 2024 г. в магазины Selver было заказано 39 067 документов, что составляет 9% от общего количества выданных документов. Возможностью получения документов в магазинах Selver наиболее активно пользовались жители Рапламаа (14%), Вильяндимаа (12%), Харьюмаа (12%) и Тартумаа (10%).

Старший комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марит Абрам ожидает, что популярность заказов выдачи документов в магазинах Selver возрастет, так как начиная с 2025 года получение документа в магазине станет дешевле его выдачи в зале обслуживания Департамента полиции и погранохраны. «Так, например, взрослому, который подает ходатайство о выдаче ID-карты в среде самообслуживания и в качестве места получения указывает Selver, документ вместе с госпошлиной и платой за услугу, назначаемой магазином, обойдется в 32,3 евро. Если заказать получение документа в зале обслуживания, за ID-карту нужно будет заплатить 35 евро,» - пояснила она.

«Selver - хорошая альтернатива для людей, ходатайствующих о выдаче документа, так как, кроме экономии, получение документа в магазине удобнее и менее затратно по времени. На сегодняшний день в каждом уезде Эстонии есть хотя бы один магазин Selver, и во многих городах - по несколько магазинов, в которые можно заказать документ. Получение документа в Selver - более гибкий вариант, так как магазины, в отличие от залов обслуживания Департамента полиции и погранохраны, работают каждый день до позднего вечера, включая выходные,» - добавила Абрам.