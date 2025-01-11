ОПРОС Обилие снега доставляет вам больше радости или проблем?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Яак ЭЭЛЬМЕТС, работающий пенсионер: - Так как работаю дворником, снег меня больше радует, несмотря на то, что забот прибавляется. Рассуждаю так - когда летний сезон заканчивается и снега нет, возможно, кому-то придет в голову мысль - нужен ли дворник? Когда снег надо убирать или дорожки посыпать - точно нужен.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Олег ТЕРЕЩЕНКО, работник охранной фирмы: - Несомненно, приносит больше радости. Зима должна быть зимой, настроение хорошее. Из-за снега некоторые люди специально к нам приезжают. Чистить дорожки - не проблема.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Реэт КЛААСМЯГИ, пенсионер: - Снег приносит и радость, и проблемы. Радость, потому что зима без снега - не зима. Но очень хотелось бы, чтобы соответствующие службы больше заботились об очистке дорог, особенно много проблем возникает в местах, которые ведут к остановкам общественного транспорта. Большие дороги чистят неплохо, а на второстепенных и внутридворовых бывают сложности.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елизавета СКРИПИЦИНА, молодая мама: - Радости больше. Несмотря на то, что новогодние праздники закончились, благодаря снегу приятная зимняя атмосфера. С коляской ходить, конечно, трудно, но есть санки - сын с удовольствием на них ездит. Временные трудности не пугают и не портят настроения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Людмила КОБЕЛЕВА, пенсионер: - И то, и другое. Когда легкий снег - приятно. Мы любим гулять в парке и радуемся снегу не меньше детей. Если снег мокрый, как сегодня, трудно ходить. Надо бы почистить тротуары, пока морозы не ударили, а то придется людям по буграм прыгать.