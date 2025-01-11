Эстонский флаг может появиться на терриконе в Кукрузе уже к годовщине республики

На этой неделе "Северное побережье" написало, что мэр Кохтла-Ярве предложил волостной управе Тойла поднять большой эстонский флаг на вершине террикона в Кукрузе, расположенного на территории волости Тойла. Волостное управление Тойла согласилось с предложением, и в четверг мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и старейшина волости Тойла Эве Эаст направили обращение в Департамент землепользования и пространственного планирования, сообщив о желании установить на вершине террикона в Кукрузе флаг Эстонской Республики, "что украсило бы местность и повысило уважение к нашему государтву". Хотя гора расположена на территории волости Тойла, это земля, находящаяся в государственной собственности.

Согласно предложению, необходимо получить разрешение государства на установку флагштока высотой 18 метров. В дальнейшем ответственность за проведение работ, приведение в порядок территории вокруг флагштока и поднятие флага будет возложена на местные самоуправления, сделавшие это предложение. "Мы надеемся, что вы ответите нам раньше установленных законом сроков, так как мы хотели бы, чтобы государственный флаг Эстонской Республики был установлен к годовщине республики в этом году", - говорится в обращении.