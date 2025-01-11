Идея водружения государственного флага Эстонии на вершине террикона в Кукрузе может стать реальностью к нынешней годовщине республики, если государство откликнется на просьбу Тойла и Кохтла-Ярве и достаточно скоро даст на это свое согласие.
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Эстонский флаг может появиться на терриконе в Кукрузе уже к годовщине республики
На этой неделе "Северное побережье" написало, что мэр Кохтла-Ярве предложил волостной управе Тойла поднять большой эстонский флаг на вершине террикона в Кукрузе, расположенного на территории волости Тойла. Волостное управление Тойла согласилось с предложением, и в четверг мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и старейшина волости Тойла Эве Эаст направили обращение в Департамент землепользования и пространственного планирования, сообщив о желании установить на вершине террикона в Кукрузе флаг Эстонской Республики, "что украсило бы местность и повысило уважение к нашему государтву". Хотя гора расположена на территории волости Тойла, это земля, находящаяся в государственной собственности.