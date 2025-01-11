Жительница Силламяэ оправдала символ российской агрессии на автомобиле любовью к небу

В сентябре прошлого года нарвский полицейский следователь оштрафовал силламяэску Светлану (56) на 400 евро за то, что на заднем стекле ее автомобиля "Mazda 5" была наклеена эмблема Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Штраф был обоснован тем, что речь шла о демонстрации символики, связанной с актом агрессии Российской Федерации и совершением геноцида в Украине, таким образом, который поддерживает или оправдывает эти действия.