Михаил Кылварт: премьер-министр и правительство должны уйти в отставку

«Премьер-министр и правительство должны уйти в отставку! - сказал Михаил Кылварт. - Новый год начался не только с существенного повышения налогов и введения новых, имеет место также политическая коррупция: премьер-министр Кристен Михал, исходя из политических соображений, предложил назначить на пост государственного секретаря канцлера Министерства климата Кейта Каземетса, ради этого Михал изменил закон. Данным шагом премьер-министр разрушает независимый государственный институт, в чьи функции входит надзор за законодательством».

«В сферу ответственности этого канцлера входят проблемный проект Rail Baltic, обанкротившаяся авиакомпания Nordica, а также спорный Закон о климате. Проект как раз этого закона раскритиковал госсекретарь, отказавшись согласовывать его в нынешнем виде. Теперь этого госсекретаря намерены заменить, а на его место назначить человека, под чьим руководством этот законопроект разрабатывался и который будет поддерживать политику Партии реформ на уровне Государственной канцелярии. Каземетс фактически перестал быть чиновником и стал политиком еще летом, когда вместе с Михалом принял участие в коалиционных переговорах, взяв для этого отпуск. Таким образом, Каземетс, по сути, является политиком от Партии реформ, просто он официально не состоит в партии», - пояснил Михаил Кылварт.