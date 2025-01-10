Центристской партия начнет консультации с другими парламентскими партиями с целью инициировать вотум недоверия премьер-министру Кристену Михалу, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт: премьер-министр и правительство должны уйти в отставку
«Премьер-министр и правительство должны уйти в отставку! - сказал Михаил Кылварт. - Новый год начался не только с существенного повышения налогов и введения новых, имеет место также политическая коррупция: премьер-министр Кристен Михал, исходя из политических соображений, предложил назначить на пост государственного секретаря канцлера Министерства климата Кейта Каземетса, ради этого Михал изменил закон. Данным шагом премьер-министр разрушает независимый государственный институт, в чьи функции входит надзор за законодательством».
Михаил Кылварт подчеркнул, что Кристен Михал пытается политизировать должность госсекретаря, чтобы было удобнее проводить выгодную ему политику. Кылварт напомнил, что кандидат, предложенный премьер-министром, является канцлером Министерства климата и бывшим подчиненным Кристена Михала.
«В сферу ответственности этого канцлера входят проблемный проект Rail Baltic, обанкротившаяся авиакомпания Nordica, а также спорный Закон о климате. Проект как раз этого закона раскритиковал госсекретарь, отказавшись согласовывать его в нынешнем виде. Теперь этого госсекретаря намерены заменить, а на его место назначить человека, под чьим руководством этот законопроект разрабатывался и который будет поддерживать политику Партии реформ на уровне Государственной канцелярии. Каземетс фактически перестал быть чиновником и стал политиком еще летом, когда вместе с Михалом принял участие в коалиционных переговорах, взяв для этого отпуск. Таким образом, Каземетс, по сути, является политиком от Партии реформ, просто он официально не состоит в партии», - пояснил Михаил Кылварт.
По оценке Михаила Кылварта, Партия реформ создала опасный прецедент, когда ради назначения конкретного человека на высокий пост изменили закон, убрав требование о наличии у госсекретаря юридического образования.
«Требование о наличии юридического образования было установлено с конкретной целью: основной обязанностью госсекретаря по закону является обеспечение соответствия правовых актов правительства Конституции и другим законам. Однако по предложению Кристена Михала данное требование было отменено, чтобы именно Кейт Каземетс смог занять это важную позицию. Теперь нам говорят, что роль госсекретаря за эти годы изменилась, однако на уровне закона обязанности госсекретаря пересмотрены не были», - отметил председатель Центристской партии.
«Это классический пример кумовства: премьер-министр меняет закон, чтобы назначить на одну из важнейших государственных позиций своего политического единомышленника, - сказал Кылварт. - Это опасный прецедент: закладывается основа новой политической культуры, где ключевые государственные посты и институты политизируются. Если в политическй коррупции оказался замешан чиновник или министр, он должен уйти в отставку. Если за политической коррупцией стоит премьер-министр, то уйти в отставку должно все правительство. Поэтому Центристская партия начнет консультации с другими парламентскими партиями с целью инициировать вотум недоверия премьер-министру».