В Ида-Вирумаа не спешат заниматься реновацией домов из-за неуверенности в будущем

В прошлом году на реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа было выделено 25 миллионов евро. Если в других регионах Эстонии гранты распределялись в считанные часы, то в Ида-Вирумаа на сбор заявок ушел почти год, со ссылкой на "Актуальную камеру" сообщает портал rus.err.