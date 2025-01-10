В Ида-Вирумаа в обновлении нуждаются более 2000 многоквартирных домов, но пока отремонтировано около 50.
В Ида-Вирумаа не спешат заниматься реновацией домов из-за неуверенности в будущем
В прошлом году на реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа было выделено 25 миллионов евро. Если в других регионах Эстонии гранты распределялись в считанные часы, то в Ида-Вирумаа на сбор заявок ушел почти год, со ссылкой на "Актуальную камеру" сообщает портал rus.err.
Квартирные товарищества в регионе не торопятся заниматься реновацией своих домов из-за неуверенности в будущем. Как правило, людей пугают кредиты и отсутствие понимания выгод от реновации домов.