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В Ида-Вирумаа не спешат заниматься реновацией домов из-за неуверенности в будущем

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Реновация квартирного дома.
Реновация квартирного дома. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В Ида-Вирумаа в обновлении нуждаются более 2000 многоквартирных домов, но пока отремонтировано около 50.  

В прошлом году на реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа было выделено 25 миллионов евро. Если в других регионах Эстонии гранты распределялись в считанные часы, то в Ида-Вирумаа на сбор заявок ушел почти год, со ссылкой на  "Актуальную камеру" сообщает портал rus.err.

Квартирные товарищества в регионе не торопятся заниматься реновацией своих домов из-за неуверенности в будущем. Как правило, людей пугают кредиты и отсутствие понимания выгод от реновации домов.

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