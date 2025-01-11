Анвар Самост: Зеленый поворот больше не является самым важным

Нет необходимости искать указатели на смену направления. Их несколько, и зачастую они исходят непосредственно из уст премьер-министра. В начале декабря премьер-министр Кристен Михал представил обновленную версию проекта Закона о климате, работа над которым велась более года. "Мое личное предложение состояло в том, что темп можно было бы немного сбавить, а обсуждение можно было бы сделать более продолжительным. И, к счастью, в этом правительстве мне удается поддерживать такой темп, чтобы мы могли спокойно обсуждать этот вопрос", - сказал он.

В январе Михал, который в то время еще занимал пост министра климата, заявил, что закон должен быть готов к концу 2024 года, поскольку это "одна из самых важных вещей" как с экономической, так и с экологической точки зрения. Однако к концу года Министерство климата покидает не только Михал, но и Кейт Каземетс, которого тот прочит в канцлеры именно ради этого закона, и теперь, в ожидании новой должности, считающий, что самое главное, чтобы в Эстонии было меньше нормативных актов.