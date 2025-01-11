В Эстонии происходит серьезный поворот в официальной зеленой политике. Никто из министров или высших должностных лиц не говорит об этом прямо, но и в риторике, и в действиях после смены правительства наблюдается все больший разрыв с учетом прежнего курса, а после обрыва "Estlink 2" это уже стало совершенно очевидно.
Анвар Самост: Зеленый поворот больше не является самым важным
Нет необходимости искать указатели на смену направления. Их несколько, и зачастую они исходят непосредственно из уст премьер-министра. В начале декабря премьер-министр Кристен Михал представил обновленную версию проекта Закона о климате, работа над которым велась более года. "Мое личное предложение состояло в том, что темп можно было бы немного сбавить, а обсуждение можно было бы сделать более продолжительным. И, к счастью, в этом правительстве мне удается поддерживать такой темп, чтобы мы могли спокойно обсуждать этот вопрос", - сказал он.
В январе Михал, который в то время еще занимал пост министра климата, заявил, что закон должен быть готов к концу 2024 года, поскольку это "одна из самых важных вещей" как с экономической, так и с экологической точки зрения. Однако к концу года Министерство климата покидает не только Михал, но и Кейт Каземетс, которого тот прочит в канцлеры именно ради этого закона, и теперь, в ожидании новой должности, считающий, что самое главное, чтобы в Эстонии было меньше нормативных актов.
Помимо отсрочки принятия законопроекта о климате, премьер-министр Михал представил переформулированную энергетическую "трилемму", в которой, как ни странно, на первое место ставится доступность электроэнергии, на второе - надежность снабжения, и лишь на третье - окружающая среда. Министр климата Йоко Алендер, которая, похоже, не вносит никакого собственного вклада в энергетическую политику, в своих интервью и выступлениях повторяет тезисы премьер-министра.
Подход к надежности снабжения, который отражается в ежегодных отчетах "Elering", совершенно отличается от существовавшего в эстонской энергетике при Таави Вескимяги и Тимо Татаре.
"Отношение к сланцу также претерпевает метаморфозы".Анвар Самост, журналист
Если еще несколько лет назад в отчетах содержались нереалистичные списки производственных мощностей, нежелание рисковать и поддержка зарубежных соединений, а весь отчет был переполнен риторикой зеленого поворота, похожей на цитаты из "Малой земли", то теперь на первое место выходят управляемые мощности. "Достаточно сочетания продолжительных холодов, безветрия и ряда неожиданных сбоев на электростанциях или межгосударственных соединениях, и мы можем оказаться в ситуации, когда потребление электроэнергии придется регулировать", - говорится в последнем отчете. В предисловии к отчету, опубликованному в 2020 году, Вескимяги, тогдашний глава основной передающей сети, написал: "Ни один анализ, ни вероятностный, ни оценка доступности конкретных электростанций, не указывает на то, что в 2030 году возникнут проблемы со снабжением электроэнергией эстонских потребителей".
В то же время в общественном пространстве все чаще обсуждаются вопросы уровня цен на электроэнергию, благосостояния людей и конкурентоспособности предприятий, которые от нее зависят, а также обоснованности и стоимости перехода на зеленую энергетику. Вопреки риторике официальных лиц, продолжающих утверждать, что было бы практично и даже возможно поддерживать работоспособную систему электроснабжения, используя 100% возобновляемую энергию, складывается реалистичная точка зрения, которая гласит, что для поддержания баланса между потреблением и производством в любой момент времени (чтобы горел свет и ходили трамваи) необходимо использовать управляемые мощности и гарантировать возможность самообеспечения электроэнергией в пиковые нагрузки.
Раздел компании "Eesti Energia", ставший навязчивой идеей премьер-министра Каи Каллас, больше не стоит на повестке дня. Наиболее четко это выразил министр финансов Юрген Лиги в интервью "Vikerraadio" в начале января: "На самом деле, с точки зрения энергетической безопасности, нам всегда было ясно, что мы не можем просто действовать в соответствии с какой-то навязчивой идеей. Мы должны гарантировать поставки энергии. /.../ Почему-то считалось, что базирующаяся на сланцевой электроэнергии "Eesti Energia", - это некая супервласть, которой нужно постоянно не доверять и сдерживать. Нет, она по-прежнему производит нужный нам товар, но у нее очень, очень большие проблемы в экономическом плане, и этот раздел никак не обеспечивает безопасность нашего энергоснабжения".
Отношение к сланцу также претерпевает метаморфозы.
Однако если кто-то хочет увидеть, как большое изменение проявляется в комической форме, стоит прочитать недавно обновленные ожидания владельцев Фонда предпринимательства и инноваций (EISA) и сравнить их с действовавшими ранее. В документе 2022 года говорится, что EISA сосредоточится на устойчивом развитии, включая зеленый, цифровой и инновационный переходы, а также более подробно расскажет о том, как содействовать зеленому переходу. В новом документе этот пункт выброшен за борт.