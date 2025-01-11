На этой неделе в выходящем за рубежом русском либеральном издании "Новая газета Европа" было опубликовано интервью с проживающим в Эстонии известным русским журналистом Аркадием Бабченко. Воевавший в молодости во время чеченской войны в составе российской армии, но на сегодня вот уже несколько лет проживающий за границей журналист настроен очень критично к нынешнему российскому режиму, а также очень доволен жизнью в Эстонии, но все же он отмечает и то, что здесь довольно много людей, которых он называет "ватниками". Этот термин означает сторонников российского режима, тоскующих по советским временам и поддерживающих действия Путина в Украине. Особенно он выделяет Силламяэ, где, по его словам, среди жителей больше всего распространен пророссийский настрой.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Избавиться от символики проще, чем от путинизма в головах
Наверное, сопереживающих России хватает и в других городах Ида-Вирумаа, а также в Таллинне, просто мы больше не видим и не слышим их очень громких выступлений. Ведь официальные власти продемонстрировали в их отношении нулевую толерантность, назначая им наказания, начиная со штрафов и заканчивая высылкой из страны. Годами продолжавшаяся по российским телеканалам путинская пропаганда, которую с началом полномасштабной войны наконец-то запретили в Эстонии, сделала свою работу, и те люди, которые хотели бы по-прежнему следить за производимыми в соседнем государстве "новостями", нашли возможности делать это.
В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о судебном споре, когда за публичную экспозицию российской армейской эмблемы была наказана жительница Силламяэ, не усматривавшая, однако, в своем деянии ничего предосудительного, и защитник которой назвал это в суде чуть ли не преследованием по национальному признаку. После начала войны бывали и другие подобные судебные дела. "Северное побережье" писало когда-то о судебной истории, когда наказана была йыхвиска, опубликовавшая в веб-среде поздравительную открытку по случаю российского дня десантника.
В общем можно все же сказать, что после начала войны в Украине Эстония за довольно короткий срок очистила общественное пространство от советской и российской символики. Намного сложнее бороться с путинизмом в головах людей. Чтобы избавиться от него, может потребоваться целое поколение или даже больше.