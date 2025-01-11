ПЕРЕДОВИЦА Избавиться от символики проще, чем от путинизма в головах

На этой неделе в выходящем за рубежом русском либеральном издании "Новая газета Европа" было опубликовано интервью с проживающим в Эстонии известным русским журналистом Аркадием Бабченко. Воевавший в молодости во время чеченской войны в составе российской армии, но на сегодня вот уже несколько лет проживающий за границей журналист настроен очень критично к нынешнему российскому режиму, а также очень доволен жизнью в Эстонии, но все же он отмечает и то, что здесь довольно много людей, которых он называет "ватниками". Этот термин означает сторонников российского режима, тоскующих по советским временам и поддерживающих действия Путина в Украине. Особенно он выделяет Силламяэ, где, по его словам, среди жителей больше всего распространен пророссийский настрой.