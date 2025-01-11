Люганузеская волость готовится второй раз выплатить жителям пособие за ветряки

Пособие за ветряки в первый раз выплатили самоуправлениям Эстонии за второе полугодие 2023 года. Среди четырех получивших такую плату оказалась и Люганузеская волость, которой досталось 15537 евро. Половину этой суммы выплатили проживающим в районе влияния ветряков (до двух километров от ближайшего ветряка) людям, которые являлись владельцами своего жилья и были в нем прописаны.