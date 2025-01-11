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Люганузеская волость готовится второй раз выплатить жителям пособие за ветряки

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В прошлом году деньги для волости начали "накручивать" и 15 айдуских ветряков.
В прошлом году деньги для волости начали "накручивать" и 15 айдуских ветряков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Для получения платы за ветряки людям, проживающим в зоне влияния ветряков, надо подать ходатайство не позднее 1 марта. Распределены будут около 50000 евро.

Пособие за ветряки в первый раз выплатили самоуправлениям Эстонии за второе полугодие 2023 года. Среди четырех получивших такую плату оказалась и Люганузеская волость, которой досталось 15537 евро. Половину этой суммы выплатили проживающим в районе влияния ветряков (до двух километров от ближайшего ветряка) людям, которые являлись владельцами своего жилья и были в нем прописаны. 

За что платят

  • Департамент окружающей среды собирает плату с ветряков высотой более 30 метров, получивших разрешение на использование после 1 июля 2023 года.
  • Собранную плату распределяют между самоуправлениями, а также расположенными вблизи ветряков домохозяйствами. Компенсацию получают домохозяйства, расположенные на расстоянии до двух километров от 250-метровых ветряков и на расстоянии до трех километров от ветряков высотой более 250 метров.
  • Верхний предел выплачиваемый жителям годовой компенсации составляет до шести минимальных зарплат (то есть за 2024 год она составила 6х820 евро).

Департамент окружающей среды

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Экономика
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