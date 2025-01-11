У Кийклаского народного дома есть две опоры: община, полная идей, и неутомимый мотор дома, Руть Линнард, которая его запускает.

12 февраля народному дому исполнится 92 года

Считается, что народный дом Кийкла начал свою работу в 1933 году.

Руть Линнард говорит, что архивных материалов на этот счет нет, но в старых газетах именно так было написано.

- Местные хуторяне собрали деньги, взяли кредит и сами стали поручителями, а также своими силами отремонтировали старую мызную винокурню. Народный дом был торжественно открыт 12 февраля 1933 года.

Новый народный дом был открыт в 1990 году.

- Бывший председатель колхоза Лембит Ярвеоя рассказал, что колхозная строительная контора не смогла выделить деньги на народный дом. Но решение было найдено: поскольку по соседству находился свинарник, а свиноводам нужно было где-то проводить собрания, там построили дом для собраний. Была построена и баня, чтобы свиноводы могли помыться перед собранием.