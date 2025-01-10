В пятницу, 10 января, на церемонии прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем в Художественном музее Кадриорга приняли участие заместитель мэра Нарвы Марина Шурупова и заместитель председателя городского собрания Владимир Жаворонков, которые возложили венок.
Нарва чтит память Арнольда Рюйтеля
По решению правительства день похорон президента Арнольда Рютеля, 11 января 2025 года, объявлен общенациональным днем траура. Все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица поднимут флаг Эстонии в знак траура с 8:00 до 20:00.
Ожидается, что траурные флаги поднимут также все домохозяйства, предприятия и организации.
В субботу, 11 января, Нарва почтит память Арнольда Рюйтеля, укрыв в сотрудничестве с предпринимателями два крупных экрана города синим, черным и белым. Экраны будут закрыты с 11:00 до 15:00 на Петровской площади и с 12:00 до 15:00 на здании торгового центра «Астри».