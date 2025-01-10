Нарва чтит память Арнольда Рюйтеля

По решению правительства день похорон президента Арнольда Рютеля, 11 января 2025 года, объявлен общенациональным днем траура. Все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица поднимут флаг Эстонии в знак траура с 8:00 до 20:00.

Ожидается, что траурные флаги поднимут также все домохозяйства, предприятия и организации.

В субботу, 11 января, Нарва почтит память Арнольда Рюйтеля, укрыв в сотрудничестве с предпринимателями два крупных экрана города синим, черным и белым. Экраны будут закрыты с 11:00 до 15:00 на Петровской площади и с 12:00 до 15:00 на здании торгового центра «Астри».