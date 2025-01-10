Использование атомной энергии поддерживает 68% жителей Эстонии

Строительство атомной электростанции в Эстонии уже не кажется таким фантастическим, как это было еще несколько лет назад. Летом прошлого года парламент принял принципиальное решение о подготовке к производству атомной энергии и процесс был запущен. При этом, согласно опросу, проведенного фирмой Turu-uuringute AS, поддержка этого проекта среди населения достаточно высока.

По словам руководителя исследования Вайке Вайну, 72% эстонцев, 55% русских и 70% лиц другой национальности поддерживают использование атомной энергии в стране.

"В качестве потенциальной возможности, атомную энергию для производства электричества видит порядка 57% жителей страны. Это значительный показатель. Также около половины считают, что атомная станция может стать альтернативой сланцевой энергетике. Также выросла информированность людей по данной теме, и отношение к использованию атомной энергии стало лучше. Среди положительных качеств люди называли энергонезависимость Эстонии и энергетическую безопасность", - сказал Вайну.

В пятницу, 10 января, в рамках конференции по теме атомной энергетике политики и чиновники отчиталась о том, что уже вскоре начнется подготовка правовой и законодательной базы для строительства атомной станции в нашей стране. Несмотря на то, что Литва неофициально хотела бы видеть в этом совместный проект, министр климата Йоко Алендер отметила, что у Эстонии все же другие приоритеты.

"Все же сейчас наш приоритет касается наших отечественных мощностей, безопасность внешних соединений на примере Estlink 2. Что касается Литвы, то сложно дать оценку, потому что официального запроса не было. Мы не знаем, подразумевают ли литовцы в своем давнем проекте совместной атомной станции и нашего участия в нем. Дождемся плана литовского министра. Но мы должны учитывать, что в этом случае у нас будет один рынок на регион, совместная купля-продажа. И хотя у нас хорошее сотрудничество с балтийскими партнерами, особенно в последние 10 лет на тему десинхронизации и соединения с Европой, но по атомной станции у нас свой план", - подчеркнула Алендер.

Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро также считает, что если уж строить атомную станцию, то самим.

"В Литве была когда-то атомная электростанция Игналинна. И мы когда-то пытались делать совместный проект, но договориться не смогли. Поэтому, к сожалению, в критические моменты на энергетическом рынке действует правило "своя рубашка ближе к телу", поэтому мы должны заботиться о том, чтобы нужное количество электроэнергии было произведено в Эстонии, плюс, чтобы какая-то часть оставалась для экспорта", - сказал Таро.

К лету 2026 году Министерство климата должно представить правительству необходимую правовую базу для создания атомной электростанции, куда также войдут вопросы безопасности, анализ рисков и оценки влияния.