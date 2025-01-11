Из-за снега на дорогах Вирумаа введен специальный режим обслуживания

Государственные дороги в Ида-и Ляэне-Вирумаа​ труднопроходимы из-за сильного снегопада, видимость крайне плохая. Также из-за плотного снегопада на дорогах образуется гололедица, видимость очень ограничена.

По прогнозу погоды переменный снег и дождь с мокрым снегом будут продолжаться до воскресенья. Больше всего снега ожидается в Ида-и Ляэне-Вирумаа​ и в Харьюмаа. На островах и на севере побережья будет усиление ветра, что вызовет метель.

Техника дорожных служб всех этих уездов уже на дороге, и в первую очередь очищаются основные и ключевые маршруты, поэтому до второстепенных дорог еще не дошли.

С 10 января в связи с неблагоприятными погодными условиями введен специальный режим обслуживания дорог на государственных дорогах Сааремаа, Пярнумаа, Хийумаа, Ляэне, Рапла и Ляэне-Харьюмаа до 12.00 12 января.

Департамент просит жителей по возможности воздержаться от выхода на дорогу сегодня и завтра без особой необходимости. Водителей тяжеловесных транспортных средств просят при возможности ожидать улучшения погоды на парковках.

Водители должны учитывать, что максимальная разрешенная скорость не является обязательной и может быть неадекватной для движения при метели, сильном снегопаде и гололедице. На участках с осадками рекомендуется соблюдать более длинную дистанцию и учитывать значительное удлинение тормозного пути.

Кроме того, водители должны быть осторожными при встрече с дорожной техникой и учитывать ее особенности. При встрече с дорожным уборочным транспортом следует держаться ближе к обочине, так как снегоуборочная машина может выходить за ось дороги, чтобы не оставлять на дороге вал. При обгоне дорожной техники необходимо убедиться в его безопасности и помнить, что участок дороги перед машиной может быть неочищен.