В аварии, произошедшей в Пуртсе, пострадала 4-летняя девочка

10.01.2025 в 17.04 на 136-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Люганузе 19-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Hyundai Getz, который выехал на встречную полосу и занесло в боковое скольжение, в результате чего он столкнулся с автомобилем Ford Mondeo, за рулем которого находился 36-летний мужчина.