В аварии, произошедшей в Пуртсе в пятницу вечером, пострадали 4 человека, среди них 4-летняя девочка.
В аварии, произошедшей в Пуртсе, пострадала 4-летняя девочка
10.01.2025 в 17.04 на 136-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Люганузе 19-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Hyundai Getz, который выехал на встречную полосу и занесло в боковое скольжение, в результате чего он столкнулся с автомобилем Ford Mondeo, за рулем которого находился 36-летний мужчина.
Два 19-летних пассажира в Hyundai, а также пассажиры в Ford, 4-летняя девочка и 34-летняя женщина, были госпитализированы.