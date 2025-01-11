Лишь 15 процентов мотовездеходов и снегоходов имеет оформленное дорожное страхование

Проверить действительность дорожного страхования можно через запрос на сайте LKF по адресу www.lkf.ee/kindlustusekehtivus.

Как отметил менеджер по продуктам страхования транспортных средств BTA Kindlustus Арнольд Олийник, имеет смысл оформить дорожное страхование для снегохода на весь зимний сезон, чтобы не забыть о нем в разгар зимы. «Цены на шестимесячное страхование обычного снегохода начинаются от 30 евро. Даже если страховой взнос за шесть месяцев составляет 60 или 100 евро, это все равно небольшая сумма по сравнению с возможными убытками», – сказал Олийник.

Средняя сумма компенсации по дорожному страхованию в первые три квартала прошлого года составила 2400 евро, а компенсация за личный ущерб – около 7100 евро. Компенсации за личный ущерб могут составлять сотни тысяч евро. Страховая сумма, т. е. максимальная возможная компенсация, составляет 6,45 млн евро.

Перед заключением договора страхования транспортного средства можно сравнить цены на дорожное страхование на сайте LKF по адресу www.lkf.ee/kalkulaator, введя регистрационный номер транспортного средства. У LKF есть вытекающее из закона обязательство предоставлять калькулятор для сравнения цен на дорожное страхование. Калькулятор показывает цены девяти поставщиков дорожного страхования: Balcia, BTA, Elama, ERGO, Gjensidige, If Kindlustus, PZU Kindlustus, Salva и Seesam. В калькуляторе нет сравнения цен LHV и Swedbank. Кроме того, договор дорожного страхования можно оформить через страхового посредника, например, брокера.

LKF является владельцем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты Эстонии и принудительным страховщиком для транспортных средств, не имеющих договора обязательного дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, не застраховано и не было идентифицировано. Кроме того, LKF организует разрешение споров по дорожному страхованию через примирительный орган по дорожному страхованию.