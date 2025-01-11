С 1 декабря прошлого года дорожное страхование стало обязательным для мотовездеходов, включая снегоходы и зарегистрированные как мотовездеходы квадроциклы (ATV). Однако на сегодняшний день дорожное страхование оформлено только на 15 процентов внедорожных транспортных средств. При использовании снегохода или другого внедорожного транспортного средства оно должно быть застраховано.
Лишь 15 процентов мотовездеходов и снегоходов имеет оформленное дорожное страхование
Член правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсепп отметил, что погодные условия вполне благоприятны для использования саней и квадроциклов. «Если раньше достаточно было просто выехать на снегоходе из гаража, теперь на него необходимо оформить дорожное страхование. С декабря прошлого года дорожное страхование компенсирует ущерб пострадавшему не только в дорожно-транспортных происшествиях, но и в авариях на пересеченной местности и в лесу», – отметил Потсепп. «Даже при использовании квадроцикла для уборки снега можно случайно повредить соседский автомобиль или забор. В таком случае ущерб покрывает дорожное страхование».
Снегоходы и внедорожные транспортные средства необходимо регистрировать в дорожно-транспортном регистре. По состоянию на 10 января в регистре было зарегистрировано 3 162 снегоходов и 1 403 других внедорожных транспортных средств. Дорожное страхование было оформлено лишь для 412 снегоходов и 297 других внедорожных транспортных средств.
Потсепп отметил, что организаторы зимних туров, туристические базы и другие предприятия часто предлагают своим клиентам аренду снегоходов. «Безусловно, нельзя предоставлять услугу со снегоходом без оформленного страхования. Страхование снегохода компенсирует ущерб пострадавшему за счет виновника. Например, если один снегоход врезается в другой, страхование покрывает расходы на ремонт второго снегохода. Кроме того, дорожное страхование покрывает восстановление или замену другого имущества, поврежденного снегоходом», – добавил Потсепп. «К сожалению, со снегоходами и другими внедорожными транспортными средствами случаются аварии, в которых люди получают травмы или даже погибают. Дорожное страхование покрывает личный ущерб пострадавшего, включая расходы на лечение и неполученный доход».
Проверить действительность дорожного страхования можно через запрос на сайте LKF по адресу www.lkf.ee/kindlustusekehtivus.
Как отметил менеджер по продуктам страхования транспортных средств BTA Kindlustus Арнольд Олийник, имеет смысл оформить дорожное страхование для снегохода на весь зимний сезон, чтобы не забыть о нем в разгар зимы. «Цены на шестимесячное страхование обычного снегохода начинаются от 30 евро. Даже если страховой взнос за шесть месяцев составляет 60 или 100 евро, это все равно небольшая сумма по сравнению с возможными убытками», – сказал Олийник.
Средняя сумма компенсации по дорожному страхованию в первые три квартала прошлого года составила 2400 евро, а компенсация за личный ущерб – около 7100 евро. Компенсации за личный ущерб могут составлять сотни тысяч евро. Страховая сумма, т. е. максимальная возможная компенсация, составляет 6,45 млн евро.
Перед заключением договора страхования транспортного средства можно сравнить цены на дорожное страхование на сайте LKF по адресу www.lkf.ee/kalkulaator, введя регистрационный номер транспортного средства. У LKF есть вытекающее из закона обязательство предоставлять калькулятор для сравнения цен на дорожное страхование. Калькулятор показывает цены девяти поставщиков дорожного страхования: Balcia, BTA, Elama, ERGO, Gjensidige, If Kindlustus, PZU Kindlustus, Salva и Seesam. В калькуляторе нет сравнения цен LHV и Swedbank. Кроме того, договор дорожного страхования можно оформить через страхового посредника, например, брокера.
LKF является владельцем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты Эстонии и принудительным страховщиком для транспортных средств, не имеющих договора обязательного дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, не застраховано и не было идентифицировано. Кроме того, LKF организует разрешение споров по дорожному страхованию через примирительный орган по дорожному страхованию.